鄭秀文靠這招「冷藏紫薯」控體重 營養師：紫薯和紫心地瓜差很大

一向樂於公開自己瘦身飲食祕訣的女星鄭秀文，曾在社群上大方分享「蒸紫薯瘦身法」維持體態，她說把紫薯蒸熟後冷藏一晚、隔日再加熱食用，可提升抗性澱粉、降低熱量吸收。這種吃法真能幫助減重？紫薯和紫心地瓜一樣嗎？

52歲的鄭秀文，近年開始運動健身，體態維持勻稱，整個人完全沒有老態，她也樂於分享自己的飲食。鄭秀文曾在個人社群平台透露，自己會將蒸熟的紫薯放入冰箱冷藏過夜，隔天再加熱蒸過後食用，認為此舉有助提升抗性澱粉，減少熱量吸收。

▲鄭秀文在影片中分享薯仔，她說自己常吃到的是右邊深紫色的。（圖／翻攝自鄭秀文IG）

紫薯跟紫地瓜一樣嗎？

你吃過紫薯嗎？紫薯跟紫地瓜一樣嗎？根據鄭秀文在社群平台影片上分享的2種薯仔，營養師許睿涵認為，兩者應該都是地瓜種，只是圖片左邊糖分高，是夏威夷紫薯，通常是用來做甜點；而圖片右邊的糖分低，看起來比較像是日本紫地瓜（紫薯），口感Q彈，帶有淡淡的芋頭香氣，適合做甜點內餡或單獨享用。而鄭秀文說她吃的紫薯，應該也是紫心地瓜，只是比較像是日本種。

紫薯與紫心番薯不同品種

許睿涵表示，許多人會把「紫薯」與「紫心番薯」混為一談，事實上，兩者在品種與營養構成上皆有所不同。所謂的「紫薯」，其實是紫色薯蕷（Purple Yam），屬於山藥家族，並非甘藷類。紫薯外皮粗糙、呈棕褐色，外形不規則，切開後可見紫白交錯的果肉，並帶有明顯黏液，蒸熟後口感較粉糯、甜度低，整體偏乾粉。

▲紫薯屬於山藥家族。（圖／達志影像/shutterstock）

相較之下，「紫心番薯」又稱為紫心地瓜（Purple Sweet Potato），是甘藷的一種，常見品種包括日本的琉球紫、綾紫，以及台灣的台農73號。這類地瓜外皮較光滑、顏色多為紅紫或黑紫，果肉呈深紫色，口感濕潤、甜度較高，與紫薯的口感和質地有明顯差異。

▲紫心番薯又稱紫心地瓜。（圖／達志影像/shutterstock）

紫薯助抗發炎 還能保護視力與心血管

談到紫薯的營養價值，許睿涵表示，其最大的營養特色來自3大成分：膳食纖維、花青素與鉀。膳食纖維有助增加飽足感與促進腸道蠕動，對控制食量與維持腸道健康相當有益；花青素則是強效抗氧化物，有助抗發炎、護眼與保護心血管；鉀則可維持細胞正常運作、穩定血壓與神經傳導。

紫薯冷藏復熱 提升抗性澱粉效果有限

若把「紫薯蒸熟後冷藏再復熱」能幫助減重嗎？許睿涵表示，這個理論基礎來自於抗性澱粉的特性，抗性澱粉是一種不易被腸胃吸收的澱粉，能降低血糖上升幅度、增加飽足感，有助控制體重。然而，紫薯在生食時本就含有較多抗性澱粉，但蒸熟後這種澱粉會明顯下降，透過冷藏過夜再復熱，確實能讓部分抗性澱粉重新生成，不過增幅有限，效果並非如想像中顯著。

這種「冷藏復熱」的方式其實不只適用於紫薯，其他碳水化合物如白米飯也同樣受益。例如常見的隔夜飯、御飯糰或壽司，因冷藏過程中抗性澱粉回升，也有助降低熱量吸收並延長飽足感；對於控制總熱量攝取、維持穩定血糖確實有一定幫助。

不過，許睿涵也提醒，單靠紫薯減重並非長久之計，若過度仰賴紫薯為主食，可能導致蛋白質與健康脂肪攝取不足，進而影響肌肉維持與代謝效率。此外，長期進行單一飲食，恐造成營養失衡，甚至影響內分泌與整體健康。

值得注意的是，紫薯雖然屬於健康食材，但本質上仍為澱粉類食物，過量食用仍可能轉為脂肪儲存，反而不利於減重。因此，在食用紫薯時應注意分量與整體飲食搭配。

想試試紫薯？營養師分享2種吃法

針對想透過紫薯達成減重或健康飲食目標的民眾，許睿涵分享以下2種吃法：

紫薯＋豆類＋蔬菜沙拉：這樣的組合不僅提供高纖與植物性蛋白，也能增加飽足感與營養均衡，適合當作午餐或晚餐主食。 紫薯＋優格＋堅果：這樣的點心組合含蛋白質與益生菌，堅果則補充健康脂肪，在控制分量的前提下，既能享受口感，也有助提升營養價值。

◎ 圖片來源／翻攝自鄭秀文IG．達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／許睿涵營養師

