鄭秀文《夜王》出演狂傲女霸總 為業績不擇手段
香港開年大作《夜王》，集結票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，由《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，台灣定檔3月13日上映。預告中，可以見到當年香港夜總會盛況，美麗性感的小姐一字排開，鄭秀文扮演縱橫尖東夜總會的女霸總，為了業績長紅，使出各種手段，她霸氣十足地說：「天下男人皆可殺！」這是她出道以來首次嘗試的角色類型。
黃子華則飾演重情重義的夜總會管理者「歡哥」，他笑說當初拍完《毒舌大狀》沒問角色就答應導演邀約，全因能與鄭秀文正式合作是「願望成真」。鄭秀文回憶兩人對工作同樣一絲不苟，開機前都做了大量準備，因此一對戲就默契十足、火花四射。
電影描述昔日風光的「東日夜總會」面臨收購危機，經理歡哥竟遇上狠辣前妻V姐（鄭秀文 飾）空降成了新 CEO。為了保住地盤，兩人強強聯手反撲財團。劇組更以11挑1的比例選出王丹妮、廖子妤等華麗卡司，力求還原紙醉金迷的尖東年代。
