鄭秀文52歲還是45公斤 餐前先吃4顆水煮蛋！吃太多水煮蛋會怎樣？

52歲的鄭秀文，依舊保有纖細身材與凍齡外貌，讓人幾乎忘了歲月的痕跡。日前鄭秀文在籌備5月演唱會時，曾分享自己維持體態的新祕訣，就是餐前吃4顆水煮蛋。飯前先吃水煮蛋有什麼好處？

鄭秀文45公斤多年不變 每餐前先補蛋白質

對許多在工作與生活中忙碌打轉、體態難以維持的現代人而言，鄭秀文的自律生活令人佩服！鄭秀文身高168公分，體重多年穩定維持在45公斤左右，近年除了不斷健身運動，飲食管理更是鄭秀文維持體態的關鍵。

鄭秀文日前分享最新的飲食習慣，就是在每餐前吃下4顆水煮蛋，她表示這樣做是為了在正餐前先補充蛋白質，有助於保持完美體態；這項簡單的飲食原則，也成為她持續保持好身材的一大祕訣。

餐前吃水煮蛋有哪些好處？

對於「飯前吃蛋」的做法，內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，這樣的方式在營養學上確實有其科學根據，對於想要控制體重、改善血糖反應的人來說，是實用且有效的策略。

陳潔雯解釋，水煮蛋屬於優質蛋白質的來源，餐前食用能有效提升飽足感、延緩血糖上升速度，也有助於減少後續正餐中的碳水化合物攝取；相較於煎蛋或炒蛋，水煮蛋不含多餘油脂，較不容易攝取過多熱量。因此，若能在餐前先補充適量蛋白質，有助於穩定胰島素反應與避免暴食行為，對體重控制與代謝健康都有正面幫助。

每天吃超過4顆蛋會不會影響膽固醇？

一天吃超過4顆蛋會不會太多？是否會導致膽固醇升高？陳潔雯表示，根據近年多項大型研究，適量攝取全蛋對大部分健康成年人來說，並不會顯著增加心血管疾病風險，人體的膽固醇主要由肝臟自行合成，並非完全來自飲食中的膽固醇攝取量。因此，適度吃蛋其實是安全的，民眾不必過度擔心。

關於蛋白質的攝取量，陳潔雯說明，需求量會根據個人體重、日常活動與健康狀況而有所不同。一般建議，每公斤體重每日約需1.0～1.6克蛋白質，以一位體重60公斤的女性為例，每天建議攝取約60～96克蛋白質；而4顆水煮蛋的蛋白質約為28克，仍屬合理範圍內。然而，若是有腎臟功能異常、高齡或慢性病患者，就必須特別留意蛋白質總攝取量。

水煮蛋吃太多對肝腎會造成負擔嗎？3種人應注意

她進一步提醒，對於健康的成年人而言，適量吃蛋其實不會造成腎臟或肝臟負擔，但如果是下列族群，就需要特別注意蛋白質的總量與分配：

已知有慢性腎臟病（CKD）：蛋白質代謝產物需由腎臟排出，過量攝取會加重腎臟負擔。這類患者應該要依循醫師或營養師建議，調整蛋白質攝取量與來源。 肝功能嚴重異常者：當肝臟合成與代謝蛋白質的功能受損時，也應該要留意攝取量與身體反應。 高齡者、重大疾病恢復期或營養不良者：這些人反而可能需要適當增加蛋白質，但也要由專業人員評估給予個別建議。

陳潔雯強調，水煮蛋是一種營養密度高、容易取得且方便食用的優質蛋白來源，對一般健康成人而言，每日食用數顆水煮蛋，無須過度擔憂健康問題，但若有特定患者，仍應諮詢專業意見，量身調整蛋白質攝取量。

◎ 圖片來源／翻攝自鄭秀文臉書

◎ 諮詢專家／陳潔雯醫師

