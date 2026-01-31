鄭秀玲：二年來全民力拚經濟 黃國昌等藍白立委們卻是阻礙國家進步的毒瘤

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 在台灣經濟表現亮眼、國際競爭力持續提升之際，立法院的運作卻引發爭議。台大經濟系兼任教授鄭秀玲今天（31日）以自身曾任立委與長年公共事務經驗為基礎，點名藍白陣營過去兩年在國會的作為，直指黃國昌等藍白立委們是阻礙國家進步的毒瘤。

鄭秀玲發布新聞稿全文

過去兩年來國人在賴總統領導的執政團隊下，很努力工作，把握 AI 時代龐大商機和更多元貿易市場交易，而屢創經濟奇蹟。國際貨幣基金預估我國 2025 在人均 GDP 將超過日韓。台股指數在近日已創下歷史新高，超過 32000 點，市值更超過 100 兆台幣，是全球第7大股市，超越法國和德國。

我曾於 2019年9 月擔任時力立委。彼時我已在國內外政府工作及國內外大學教書超過 30 年，且有產經及區域計劃專業。我仍每天工作超過十小時認真審查預算案及提法案等，因此深知立委的職責及所需專業。當時和我共事的黃國昌也極認真問政。我們均獲得公督盟評選為優秀立委。

因此，我本於客觀內行的立埸，特於黃國昌卸任民眾黨立委兼總召之際向國人說明當國人努力拼經濟，他及藍白立委們過去這二年來如何成為阻礙國家進步的毒瘤，他們的立法品質是歷屆立委中最差。

國民黨是最大在野黨，有十四位縣市首長及五十二席立委，若理性問政，未來有可能重返中央執政。不幸的是朱主席竟任命專業不足、品德瑕疵且屢見國台辦的傅崐萁任總召，是這二年來國民黨立委們失職失能的最致命錯誤決定。

傅崐萁及其太太將公家資源只服務其樁腳、不顧全體花蓮人死活的投機流氓方法，在花蓮輪流任立委和縣長建立了長達28 年牢不可破的傅氏王朝。可悲的是傅當總召二年來，繼續其流氓作風，將國家資源只綁椿給特定族群及特定地區，犧牲國人福祉及國安，在所不惜。

而選民原本冀望黃國昌所率之民眾黨八席立委可扮演安全閥的把關角色，督促藍綠守護國家。不料因為黃國昌在加入民眾黨後，覬覦國民黨地方組織及人脈，以利其圖謀大位的貪念（從他 2024 加入民眾黨迄今，無一日不在批評賴總統可見一斑）竟選擇和他過去瞧不起的傅總召緊密合作，依循傅的流氓作風，夥同過去他最想打倒的國民黨立委們，做出諸多過去在馬政府和蔡政府完全執政時都不敢做的邪惡毀台行為。

他們自大狂妄，一昧將立法權凌駕於行政權、司法權及監察權之上；將私利置於人民及國家利益之上。

而縱容他們胡作非為的韓國瑜院長和藍白立委們難辭其咎，保持靜默不加阻止抗議的藍白地方首長及黨員們則是共犯。

吾人簡要列舉藍白的惡行如下：

（1）於第一會期忙於提出違憲擴權法案及惡意癱瘓憲法法庭

在黃國昌總召不斷咆哮下，未經委員會討論下，藍白立委們即火速通過自我擴權的立委職權行使法及刑法修正案，其中第25條規範官員不得反質詢，否則將依法送辦。最後被憲法法庭裁定違憲。他們進而惱羞成怒去修正《憲訴法》提高判決門檻人數，導致憲法法庭失去對行政與立法權的制衡功能。行政院隨即依新法兩度提出大法官人選（其中不乏適任者）國民黨均不予通過。

（2）於第二預算會期藉故拖延預算案，以致不合理得亂刪及超刪中央總預算：

藍白介入行政權施壓行政院要編入提高原民禁伐補償金（為了傅總召爭取原民選票），才要審預算，以致拖延數月後，才於會期最後數日連夜亂刪、超刪總預算。

（3）於第三會期除了黃國昌忙於瞎挺柯P 官司案，抹黑賴總統司法迫害，製造仇恨值，分裂社會外，藍白立委们在第二會期粗暴通過的財劃法有三項問題：（1）公式錯誤，導致統籌分配稅款至今有 345 億元無法完全分配；（2）事權未隨錢調整，地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到地方、事還在中央；（3）調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成富者越富、城鄉差距更大。

因此，行政院提出二修財劃法版本，但被藍白拒絕了。

（4）於第四預算會期不排審中央政府總預算及國防軍購特別預算案，卻通過爭議法案：

在韓院長的縱容下，傅黃兩總召更囂張地要脅行政院要依其所好幫特定族群（為了討好國民黨支持者）加薪等，他們才要審今年度中央總預算，此舉已違反憲法第 63 條及《立法院職權行使法》規定，立委審查行政院所提預算，具審議、刪減及凍結權，但不得增加支出。總預算本應於會計年度開始 1 個月前（通常為 11 月底）議決，但他們日前已創有史以來的最爛立委，到 2026/1/30 會期結束日，仍未排審這二預算案。

在 2019 年黃國昌任時力立委時，行政部門曾提出一項國防特別預算，即依據「新式戰機採購特別條例」編列「新式戰機採購特別預算案」。最後立法院三讀通過啊。當時他和國民黨均支持，如今我國國安問題更為險峻，藍白立委們沒有不將行政院的國防軍購案排入審查啊？

由上可知藍白立委們依法該做的預算審查及大法官人選審查等都予擺爛，藍白卻強闖侵害行政權爭議法案（不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案及立委助理費案）修法三讀通過。

他們是前所未見的薪水小偷，每位立委可用國家資源近千萬元！他們更不斷以未討論的「逕付二讀」方式，破壞歷屆立法院已建立的委員會中心制。

吾人除了呼籲國人支持

行政院採取合法、合憲的作為與救濟手段，處理剛通過的爭議法案外，更強烈譴責黃國昌的為虎作倡。

黃國昌在學運後從政的初衷是進立法院看王金平和柯建銘總召如何喬事，然而他當上總召這二年來所造成藍白立委們的立法品質低落卻是歷屆之最，更讓國人看清他自私政客的真面目，即連總預算都膽敢拒排審、不斷違反立法程序正義、只會在乎私利、製造社會分裂、忙於擴權、鮮少提出建設性安居樂業法案、情緒易失控等，他不但背叛了自己良知，更違背選民負託，已經完全不配從政！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌當立委最後一天 羅智強：他是國民黨團最佳夥伴

黃國昌助解凍黨產！吳思瑤揭昔日貼文：成自己口中恥度無下限的人