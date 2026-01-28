鄭秀英教育事務基金會30週年 轉型「正念賦能」引領2026教育公益新方向

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】在資訊爆炸、社會焦慮感不斷升高的2026年，非營利組織如何回應心理韌性與身心健康的時代課題，成為教育公益的重要關鍵。

財團法人鄭秀英教育事務基金會於25日假嘉義小原婚宴會館，舉行「第十屆第八次董事會暨第三次會員大會」，正式宣告基金會邁入成立三十週年的重要里程碑，並同步揭示組織轉型新方向。本次大會吸引近四百位會員出席，其中包含新加入的五十位會員齊聚一堂。董事長張志成表示，三十週年不僅是回顧過往的時刻，更象徵教育公益角色的再定義。基金會將服務重心由早期的物資與經濟資助，全面升級為以「正念教育」為核心的全人關懷行動，期望透過內在賦能，培養面對變動社會的心理韌性。

會議過程順暢，現場貴賓雲集，包括立法委員林倩綺、蔡易餘，以及嘉義市議員傅大偉、鄭光宏、孫貫志、蔡坤叡等跨黨派民意代表到場，彰顯各界對基金會推動「全人教育」理念的肯定，也突顯教育公益在穩定社會中的關鍵角色。

董事長張志成於會中分享基金會2026年發展藍圖，指出在數位化與高壓環境下，教育的角色已不再只是知識傳遞，而是協助人們安頓內心、建立力量的重要歷程。基金會未來將以正念教育，實踐「由內而外」的賦能行動。本次大會亦特別感謝榮譽董事、顧問團隊，並表揚長期守護社會安全的義消、義警與志工，肯定這群支撐社會運作的隱形力量。

創會董事長鄭秀英則感性表示，看到這麼多朋友的參與覺得很感動，大家的熱心公益，讓她感受到社會還是充滿著溫暖，她覺得感恩與珍惜是最重要的二件事，感恩大家一路走來，數十年不離不棄，期盼大家互相珍惜，持續攜手做公益。她並以個人名義在現場捐出十萬元作為摸彩獎金，另致贈紅包予二十餘位年滿八十歲的資深會員，象徵對生命尊榮與世代傳承的重視，現場氣氛溫馨感人。

展望未來，基金會已規劃完整的「正念學習地圖」，包含MBCT八週正念認知療法、MBSR正念減壓八週課程，以及全國首創的「正念表達八週」課程，從心理韌性、壓力調適到人際溝通，全面提升大眾身心品質。

站在三十週年的歷史轉折點上，鄭秀英教育事務基金會以專業治理與溫柔關懷並行的姿態，為教育公益開啟「心靈賦能、全人出發」的新紀元。

圖：財團法人鄭秀英教育事務基金會於25日假嘉義小原婚宴會館，舉行「第十屆第八次董事會暨第三次會員大會」，正式宣告基金會邁入成立三十週年的重要里程碑，並同步揭示組織轉型新方向。本次大會吸引近四百位會員出席。（記者吳瑞興翻攝）