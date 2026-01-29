鄭稱中國是親人 梁文傑：一天到晚想要我破產倒閉的親戚有何意義？

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 「國共智庫交流論壇」將於2月3日在中國北京舉辦，定調為不涉政治，而國民黨主席鄭麗文昨天更稱中國是「親人」。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（29）日比喻，「假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚想要我破產倒閉，想要把我的公司併吞，這樣的親戚有什麼意義？」

國民黨及中國國台辦昨天上午同步宣布，主題為「兩岸交流合作前瞻論壇」的國共智庫交流將於2月3日在北京舉辦，國民黨將由副主席蕭旭岑和國政智庫副董事長李鴻源40人左右的專家學者率隊前往，並定調為民生不涉政治。

媒體記者在陸委會下午的例行記者會提問，藍營智庫將在下周赴中國交流，預計和中國國台辦主任宋濤見面，但雙方都不透露誰出席。此外，對於鄭麗文稱中國是親人的說法有何看法？

梁文傑認為，要去就大大方方去，到時候都會知道有誰去，為何不提供名單？他覺得很奇怪。至於鄭麗文的講法，他只能夠說，「假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚想要我破產倒閉，想要把我的公司併吞，這樣的親戚有什麼意義」？

