「『鄭習會三張門票說』全是瞎編」 鄭麗文將對媒體發律師函要求澄清

《自由時報》7日報導稱「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京並以否決國防特別預算等「三張門票」作為會面前提，國民黨主席鄭麗文繼8日接受網路直播訪問時否認，稱相關報導是編故事後，今（10）日她在國民黨中常會上再度批評，媒體報導的鄭習會三項條件說，全是瞎編的，「九二共識、反對台獨就是最堅實的政治基礎，沒有再有什麼另外的條件」，鄭麗文強調，國民黨將發律師函要求澄清，並保留法律追訴權。

鄭麗文表示，今天中午她與歐洲各國駐台代表午宴，除奧地利代表不克出席，十幾名歐洲駐台代表皆到場。鄭麗文感謝歐洲各國對國民黨的重視，希望未來能有更直接的溝通管道。因為這兩天，《自由時報》登了一篇子虛烏有的報導，編故事編到連「鄭習會」時程都幫她訂好了，對國民黨副主席與對岸國台辦主任宋濤會談的內容「比我還更清楚，這好像在平行時空一般」，還煞有介事說鄭習會的三個條件說、門票說。

鄭麗文質疑，兩位國民黨副主席與宋濤見面時，民進黨根本還沒提出國防特別預算，哪來的條件說？「萊爾校長（指賴清德）再度啟動供應鏈」，先從假消息，其他媒體再根據《自由時報》報導開始編故事，綠營側翼、名嘴、政治人物評論，從頭到尾全部虛構，只凸顯民進黨的心虛緊張，除了用奧步，沒有其他辦法。鄭麗文強調，她已告訴各國駐台代表，整篇報導全部是瞎編的，可以這麼沒有新聞道德的底線，也請國民黨文傳會主委吳宗憲，發出律師函要求澄清，並保留法律追訴權。

鄭麗文說，兩岸有共同的願望，希望和平、和解，不需要有任何條件、自我矮化，「因為九二共識，反對台獨足夠矣，就是最堅實的政治基礎，沒有再有什麼另外的條件」，前總統馬英九八年執政兩岸和平、穩定、繁榮，軍購也從來不會成為爭議話題。鄭麗文強調，兩岸和平不只關乎兩岸人民，也希望得到國際社會的支持與祝福，兩岸和平才能永續穩定，不會因為內部的政黨輪替讓和平繁榮立刻歸零，化為烏有。鄭麗文直言，要破壞挑撥、見不得兩岸和平的就是自己的執政黨，不惜造謠抹黑，用卑劣的手法挑撥生事，令人遺憾痛心。

