鄭習會三張門票？ 鄭麗文：我的天啊編故事 綠委：非空穴來風
台北市 / 綜合報導
就在國民黨兩位副主席前後赴中後，平面媒體也爆料，國民黨主席鄭麗文，將與中國國家主席習近平見面，不過卻傳出北京開出3門票，為此副主席張榮恭更籌組論述小組，打算刪除反共黨章，藍營自家立委就擔憂影響選情，而主席鄭麗文直播上也表示，這都是編故事，駁斥門票說。
國民黨副主席張榮恭(11.14)說：「我們在台灣每一個人，都是堂堂正正的中國人。」中國人掛嘴邊更再次重申九二共識，國民黨副主席張榮恭11月中上海和平飯店，會見國台辦主任宋濤。
另外一位副主席蕭旭岑也會在黨主席改選10天後，現身天津平面媒體爆料，2位副主席赴中交涉後雙方已達成共識，鎖定鄭習會農曆年前後登場，為求互信北京還提出三張門票做為前提，像是擋下軍事採購預算，限制中配阻止往來經商的國安法制立法進程，以及排除一切黨內對統一有害的體制改革行動。
其中第三點將透過張榮恭籌組論述小組，要把「一中各表」確立為對岸，可以接受的「各表一中」，也醞釀刪除國民黨黨章第二條反對共產主義，立委(國)柯志恩說：「直接告訴我說，我們要刪除這兩個字，完全沒有考慮到未來這個選舉的後座力，我個人真的強烈的認為，還是需要更多的一個討論。」直覺擔心2026受影響，畢竟她高機率要代表藍營翻轉高雄。
張榮恭接受平面媒體也表示未聽過這個小組，也沒有所謂刪反共條文，這些編出來的故事是要製造國民黨內亂，相較之下的另外兩張門票，過去鄭麗文就表示過反對提高國防預算，國民黨團總召傅崐萁也提案過，擴大中配參選等相關法案。
國民黨主席鄭麗文說：「門票說，說我什麼時候，見習近平的時間，都已經排好了，編故事也編得，我的天啊。」立委(民)吳思瑤說：「媒體的報導，我想都不是空穴來風，因為印證鄭麗文自己的說法。」不過針對鄭習會時間點是否就在農曆前後，黨中央沒否認僅表示沒有預設時間點，該安排就安排。
