鄭習會三張門票？ 鄭麗文：編故事 綠委：非空穴來風
台北市 / 綜合報導
就在國民黨兩位副主席前後赴中後，平面媒體也爆料，國民黨主席鄭麗文，將與中國國家主席習近平見面，不過卻傳出北京開出3門票，為此副主席張榮恭更籌組論述小組，打算刪除反共黨章，藍營自家立委就擔憂影響選情，而主席鄭麗文直播上也表示，這都是編故事，駁斥門票說。
國民黨副主席 張榮恭(11.14)：「我們在台灣每一個人，都是堂堂正正的中國人。」中國人掛嘴邊更再次重申九二共識，國民黨副主席張榮恭，11月中上海和平飯店，會見國台辦主任宋濤，另外一位副主席蕭旭岑，也在黨主席改選10天後現身天津，平面媒體爆料，2位副主席赴中交涉後，雙方已經達成共識，鎖定鄭習會農曆年前後登場。
為求互信北京還提出三張門票做為前提，像是擋下軍事採購預算，限制中配，阻止往來經商的國安法制立法進程，以及排除一切黨內，對統一有害的體制改革行動，其中第三點，將透過張榮恭籌組論述小組，要把「一中各表」確立為對岸，可以接受的「各表一中」，也醞釀刪除國民黨黨章第二條，反對共產主義。
立委(國) 柯志恩 ：「直接告訴我說，我們要刪除這兩個字，完全沒有考慮到未來這個選舉的後座力，我個人真的強烈的認為，還是需要更多的一個討論。」
直覺擔心2026受影響，畢竟她高機率要代表藍營翻轉高雄，張榮恭接受平面媒體採訪也表示，未聽過這個小組，也沒有所謂刪反共條文，這些編出來的故事，是要製造國民黨內亂。
相較之下的另外兩張門票，過去鄭麗文就表示過，反對提高國防預算，國民黨團總召傅崐萁也提案過，擴大中配參選等相關法案，國民黨主席鄭麗文：「門票說說我什麼時候，見習近平的時間都已經排好了，編故事也編得我的天啊。」
立委(民)吳思瑤：「媒體的報導我想都不是空穴來風，因為印證鄭麗文自己的說法。」不過針對鄭習會時間點，是否就在農曆前後黨中央沒有否認，僅表示沒有預設時間點，該安排就安排。
