鄭習會前夕 中共突宣布今於黃海實彈射擊

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國民黨主席鄭麗文正訪問中國，將於今天(9日)前往北京，並傳出預計10日上午與中共中央總書記習近平會面。不過，在此同時，中國對台的軍事騷擾並未停歇。根據中國海事局網站，大連海事局在8日下午發布航行警告，將於4月9日10時至16時於黃海北部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

另外，根據國防部今天上午發布的中共解放軍台海周邊海、空域動態，從8日上午6時至9日上午6時，共偵獲共機6架次(逾越中線進入北部及西南部空域5架次)、共艦8艘及公務船1艘持續在台海周邊活動。國軍則運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。(編輯：宋皖媛)