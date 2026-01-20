鄭習會前請益！鄭麗文拜會馬英九曝「2叮嚀」：別穿高跟鞋、快練毛筆字

記者詹宜庭／台北報導

外傳國民黨副主席蕭旭岑將於1月底率團恢復停辦已久的國共論壇，黨主席鄭麗文可能3月赴北京舉辦「鄭習會」。鄭麗文今（20日）拜訪前總統馬英九，會後受訪時透露，這次會面大部分時間聚焦在兩岸交流與兩岸關係破冰議題，馬英九特別叮嚀她，若要訪中不能穿高跟鞋，還要她現在就開始練毛筆字；至於國共論壇是否已有確定時間？鄭麗文則說，具體時間若確認後，國民黨會在第一時間召開記者會對外正式宣布。

鄭麗文拜會馬英九後接受媒體聯訪，她表示，上任後特別向前總統馬英九請益，由於農曆新年將至，也順道向馬拜年。鄭麗文說，這次會面大部分時間聚焦在兩岸交流與兩岸關係破冰議題，馬總統一再強調，總統賴清德自詡是務實的台獨工作者，但「務實」與「台獨」基本上不相容、邏輯不通，台獨就是死胡同，放諸四海，國際社會沒有人支持，是一條行不通的路。

鄭麗文指出，兩岸和平至關重要，馬英九給予國民黨中央非常多鼓勵，並分享許多過去與習近平會面的經驗與趣談，讓人感受到馬英九的親切與溫暖，還講了不少小故事。馬也特別叮嚀她，若要訪中不能穿高跟鞋，還要她現在就開始練毛筆字，但她笑稱自己現在練可能太慢了，馬英九的毛筆字寫得非常好，自己現在開始練恐怕只是臨時抱佛腳，已經來不及了。

媒體問及「國共論壇是否已有確定時間？如何看待前中廣董事長趙少康在書中勉勵您脫離親中路線？」鄭麗文回應，國民黨希望能在當前兩岸兵凶戰危之際，承擔起歷史重責大任、扭轉乾坤，致力推動兩岸化解緊繃局勢，積極促成兩岸交流與對話。至於智庫交流與論壇活動，具體時間若確認後，國民黨會在第一時間召開記者會對外正式宣布。

鄭麗文強調，對於未來兩岸的交流，相信是多數台灣主流民意的高度期待，台灣戰後累積如此偉大的經濟與民主成就，更不該因戰爭而毀於一旦，因此民間的期待非常高。國民黨不能畏首畏尾，更不能逃避歷史責任，目前為止，她能感受到來自北京的善意與誠意，也期盼這次能讓兩岸真正走向和解的道路。

