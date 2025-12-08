鄭習會將登場？柯志恩急喊「越快越好」：時間不夠勢必影響2026
記者陳思妤／台北報導
國民黨主席鄭麗文表態，願意和中國國家主席習近平見面，又有媒體報導指，兩黨已經有共識，「鄭習會」時間鎖定在農曆年前後。將代表國民黨參與2026高雄市長選戰的立委柯志恩今（8）日直言，如果真的認為訪中是必要的，那越快越好，不要選舉前，因為需要時間來稀釋。她認為，若時間不夠的話，勢必會影響到2026選舉。
柯志恩今天接受廣播節目專訪，對於鄭麗文是否訪中見習近平，她直言，如果認為訪中是必要的，可以促進兩岸間溝通管道，是不同於民進黨，是可以讓彼此透明溝通的管道，「我們希望是越快越好」，不要是選舉之前，特別是年底，因為需要時間來解釋、來稀釋。
柯志恩在專訪後接受媒體聯訪時進一步說明，國民黨兩岸交流完全是站在和平， 還有希望有透明公開管道的立場，但過去經驗中，任何正常、為台灣好的事情，牽涉到選舉、牽涉到民進黨太會操作，還有媒體資源不對等的前提，正確的事情都會被扭曲。
柯志恩表示，所以如果大家認為互動交流是可以往和平的方向，那必須提前做，明年選舉還有一段時間，需要花非常多時間告訴民眾目的跟做法是如何，否則被操作下，若時間不夠的話，勢必會影響到2026選舉。
媒體也追問，是否擔心鄭習會促成後，會受紅統標籤影響？柯志恩直言，國民黨已經被貼上紅統的標籤，但是從頭到尾，國民黨是希望有更公平跟透明的管道，以及對等、平等的方式，多溝通還是比較好，一天到晚被貼上紅統標籤，所以需要更多的時間來告訴大家，「我們絕對不是如此」。
柯志恩指出，在兩岸停滯不前狀況下，能夠闢出空隙溝通，就跟交朋友一樣，彼此間不講話、怒目相視，但若可以寒暄幾句，且是公平的方法，這還是比較正常的方法，不要動不動跟中國有接觸就貼上紅統，這對台灣未來一點幫助都沒有。
不過柯志恩也強調，自己對於鄭習會沒有贊同或不贊同的問題，她只是覺得，不用把鄭習會就往貶低台灣、國民黨舔共這樣的角度去貼近，這都太簡化了，萬一真的促成，且時間合理，彼此間對等，談的話能夠讓台灣大部分民眾認同跟接受， 這才是最大的前提。
至於媒體爆出的「鄭習會」三要件，包括擋下國防預算等，柯志恩批評，完全是空穴來風，黨中央昨天也澄清了。她說，不要每次都把國民黨的法案跟習近平扯在一起，「國民黨從來沒有把習近平放在我們的心上」，都是根據美國什麼時候會交付，以及1.25兆預算如何逐年分擔，是否可以得到實質的保護，還有會不會排擠到其他因素的角度。
柯志恩強調，「沒聽過跟中國大陸那邊指示有關連，起碼在立法院完全沒有收到」。她認為，黨中央立即澄清的說法是正確的。
