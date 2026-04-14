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鄭習會後拋「十大禮包」惠台？ 綠委轟：爛果籃「吃了會拉肚子」
[Newtalk新聞] 「鄭習會」落幕後，中國釋出多項所謂「惠台政策」，引發各界關注。對於部分觀光產業、遊覽車業者期待兩岸交流、陸客來台的聲音，民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜今（14）日接受媒體聯訪時表示，相關政策本質上仍帶有高度政治操作，應審慎看待。
范雲指出，民進黨團昨日已逐一拆解所謂「十大禮包」，她形容這些措施「是一個不斷被回收的水果籃」，且過去經驗顯示，「裡面許多水果吃下去是會拉肚子」，對台灣農業、漁業及食品產業的長期健康發展反而有害。
她表示，農業部近年已積極推動市場多元化，包括漁業在內，逐步拓展國際市場，不再依賴中共「善意」。范雲強調，相關政策本質出於政治考量，「最後也會在政治理由下隨時終止」。
針對陸客來台議題，范雲指出，過去自由行曾因政治因素遭中斷，顯示相關交流並不穩定。她表示，陸委會態度是不排斥交流，但應透過既有機制進行，例如「小兩會」等正常制度協商，「政黨不應該取代國家，更不應該把它政治化」。
陳培瑜則以花蓮觀光為例說明，她直言，過去花蓮確實有大量中國觀光客，但目前狀況就像「有人一直說要來你家作客，卻從來不打電話、不敲門」，反而在自己家裡指責台灣不開放。
她表示，台灣其實已透過既有機制做好準備，「門都開了、電話也準備接了」，但中國方面不願意透過「小兩會」等正式管道溝通，才導致交流停滯。
陳培瑜並批評，部分國內政治力量卻反過來指稱台灣不開放，甚至協助放大相關說法，「在台灣幫忙造謠聲勢」，呼籲外界應回歸制度與事實，檢視兩岸交流的真實狀況。
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