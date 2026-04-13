鄭習會後新定錨／6月訪美矯正疑藍論 專訪鄭麗文：讓美方看見不同路線

鄭麗文親自操刀此次赴中行兩岸論述。（翻攝新華社X）

國民黨主席鄭麗文6天訪中行程落幕，達成與中共總書記習近平會面里程碑，鄭和平論述獲北京善意回應，習未提及敏感的統一字眼；本刊調查，鄭下一步規劃6月訪美，現正積極安排拜訪華府、智庫等行程。鄭麗文接受本刊記者專訪則強調，訪美是為讓美方進一步了解她作為黨魁的思維及路線，了解國民黨在做什麼，兩岸要和平，美國的角色至關重要，更重要的是，「讓美方看到一條不同的路線。」

「這一次，我們踏出了成功的第1步，後面還有99步的路要走。」國民黨主席鄭麗文12日結束6天5夜訪中行程，下午返抵國門，面對黨籍立委、縣市長大陣仗接機，鄭難掩興奮之情，更透露她已指示副主席儘速成立工作小組，落實中共中央台辦提出的10項涉台措施，以及與對岸接洽的窗口。

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習近平不只會晤鄭麗文，還設午宴款待。（翻攝新華社X）

針對鄭習會先於川習會登場，鄭麗文13日接見美方智庫後，接受本刊記者訪問表示，這方面尊重北京安排，此行也證明了台灣的戰略價值，國民黨可以主動爭取兩岸話語權，而非只是作為棋子；她更認為，藍營能夠積極設計政治議程，證明和平是兩岸間可行的選項。 鄭習會前，黨內多數持悲觀態度，但兩黨領導人會談時，內容相對克制，尤其習近平未觸及統一字眼。鄭麗文告訴本刊，國民黨的主動出擊，獲北京善意回應，證明了台灣具高度戰略價值，「不會淪於地緣政治的籌碼。」

鄭習會於北京人民大會堂東大廳舉行，是中方接待外賓最高規格。（翻攝新華社X）

之所以規劃訪美，鄭麗文直言，當然是希望美方能了解她作為黨主席的思維及路線，過去這段時間以來，美方累積了非常多對國民黨錯誤的看法，甚至據她觀察，美方同時瀰漫著強烈疑賴論，訪美就是要進一步讓美方理解國民黨在做什麼，「讓美方看到一條不同的路線！」 她也向本刊強調，兩岸若要和平，美方扮演至關重要角色，美中對抗也不利於兩岸和平，她認為兩岸絕對有和平可能性，她期待獲得美方的理解與支持，才能落實兩岸和平。除了計畫拜訪華府、智庫、僑胞，她也希望安排一些非傳統行程，「目前正積極安排中。」

美中「川習會」傳5月登場，對談的話題引發關注。（翻攝白宮官網）

事實上，鄭習會效應一如黨高層出發前沙盤推演，藍營決策人士透露，此次赴中公開談話與兩岸論述核心，幾乎由鄭親自擬定，再與嫻熟兩岸交流互動的張榮恭、蕭旭岑討論後定版；鄭研判，習作為世界二大強權國家的領導人之一，格局早已經和過往中共領導人不同，兩岸統獨議題對習而言「層級不夠高」，中國若想成為世界領導者，習應該會從改變兩岸關係、走向和平，來說服世界各國。 因此，鄭麗文力拚鄭習會在美中川習會前舉行，搶占、主導話語權，藉此「影響」川習會議題設定。本刊掌握，鄭出發訪中前，曾在私下聚會脫口表示：「我先『搞定』習近平，再去『搞定』川普。」雖是玩笑話，卻不難看出她想在美中角力中撐出空間。

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