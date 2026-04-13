鄭習會後新定錨1／訪完北京6月華府 鄭麗文親曝藍營拆解對美軍購方案

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鄭習會落幕，國民黨審核《對美軍購特別條例》受矚目。（翻攝維基百科）

鄭麗文曾公開表示，先造訪北京會習再訪美，較具重大戰略意義與訊息。本刊調查，國民黨甫結束訪中行程，將持續推進國際交流，規劃鄭6月訪美，包括洛杉磯、舊金山、紐約、華盛頓等兼具政治與經濟發展，同時僑胞較多的4大城市機會較大，將由黨內國際部與海外部等跨單位籌備。

而訪團成員大致與此次訪中行相當，被視為黨內知美派的前國安會祕書長蘇起、前駐美代表袁健生都可望隨行，有助藍與美方溝通，強化藍營「中美並重」論述基調，一來期盼年底九合一收攏中間選民票源，二來也預先替2028總統大選藍營路線定錨。

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國安會祕書長蘇起被藍營視為知美派，有望參與鄭後續訪美行程。

前駐美代表袁健生是國民黨內對美溝通的要員之一。

鄭麗文（右）經營中、美關係，秉持先北京後華府原則，以達戰略目的。左為美國在台協會處長谷立言。（國民黨提供）

至於是否放行軍購特別條例，鄭麗文向本刊重申，國民黨對於軍購的立場已經非常清楚，她也曾多次對外說明，「就是3800億+N。」

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