鄭習會後新定錨2／直航觀光農產全上桌 台辦強勢場控防新聞破口

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鄭麗文8日參訪南京中山陵，公開談話提及「中華民國」。（國民黨提供）

鄭麗文訪中順利落幕，檯面下卻出現意外插曲，凸顯兩岸在第一線新聞採訪運作大不同。本刊掌握，8日、鄭習會登場的前2天，國民黨幾經溝通協調，好不容易獲台辦首肯，成功安排隨行媒體與副主席李乾龍等訪團要員餐敘；未料，餐敘結束，有台媒旋即在9日凌晨搶先以獨家報導方式，揭露鄭習會舉行時間，甚至比中方官媒提前至少1天發布此重訊，驚動台辦系統敏感神經，就連國民黨也一度擔心鄭習會恐因此取消。

有了前一次台媒搶先報的突發狀況，隨後11日晚間，即中方發布涉台十措施的前1天，國民黨原規劃第二度邀隨行媒體，在訪團下榻的北京中國大飯店聚餐，竟直接遭台辦系統喊卡。儘管中方向來對各國政要、貴賓來訪，一律以高規格接待相關飲食住宿，設防吃出問題，但這波叫停訪團餐敘，時機點巧妙，引發聯想台辦係為防止重大訊息再次外洩。

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中國祭出農產品銷售、交通直航等涉台10措施。（台東縣政府提供）

無獨有偶，本刊掌握，相較於2024年4月，同樣於北京舉行的馬習二會，這趟鄭習會的維安安檢，以及採訪細節安排，「難度」升級令台媒相當有感。 知情人士舉例，不論馬習會或鄭習會，採訪過程大致可分成「定點採訪」與「近身採訪」兩種型態。所謂定點採訪就是在國民黨訪團被安排參訪行程中，被限制在特定區域拍攝與訪問；近身採訪則是可以全程跟隨，訪團成員走到哪媒體就能跟拍到哪，訪問相對不受限。

中方重新開放滬、閩居民來台自由行，成果仍待檢驗。（今周刊提供）

先前馬習二會時，中方針對近身採訪採寬鬆管理，只限制採訪名額數，哪家媒體跟隨，則由台媒自行協調；這次鄭習會卻非如此，台媒誰能近身採訪，由台辦安排，甚至直接由習近平辦公室篩選指定，採訪「地雷」眉角之多，讓一向習慣了自由採訪風格的台媒，猶如啞巴吃黃蓮。

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