鄭習會後新定錨3／鄭習會未掀負面海嘯 藍營選將全鬆口氣

鄭習會未掀起負面效應，讓藍年底選將、民代鬆口氣。（鏡報鄒保祥）

自2月復辦國共論壇起，乃至此次鄭習會，國民黨設定與中共交流，盼達成「低度政治、高度民生」的目標，本刊掌握，鄭習會也一如藍營事前沙盤推演，在彼此既有默契下，未特別著墨敏感的統獨議題，這樣的結果也讓黨內鬆口氣。

「這次鄭習會，事前黨內普遍不看好，甚至恐懼與陸方接觸聲量非常大。」一位不願具名的前黨務高層向本刊坦言，多數民代、基層原先非常憂心鄭習會恐衝擊年底九合一選情，甚至讓綠營效應遞減的抗中保台牌復活，「但從結果看來中規中矩，對年底選舉沒加分，但也沒失分，負面效應與討論度不如預想的高。」 鄭習會結束隔2日，中方12日旋即有動作，國台辦宣布10項涉台政策措施，「這是我們最大的願望，就是改善人民的生活，讓大家都能夠勇敢地追逐夢想、實現夢想。」鄭麗文對此表示，她已指示副主席儘速組成工作小組，完成後續落實工作，以及跟對岸接洽的窗口，國民黨可以提供很多具體管道，直接能感受、接受兩岸和平發展的紅利。 年底將參選高雄市長的藍委柯志恩受訪時，稱鄭習會是否為選舉利多，要再觀察，「對話總比對抗好」，希望陸方提出的涉台政策不受政治因素影響，必須長期穩定，而非短期效益，如此一來兩岸交流合作才能走得長遠。 參選台南市長的藍委謝龍介則指出，習近平展現近年來最溫和柔軟的措辭，可看出兩岸都在努力推進和平這項主題，相信中間選民能感受到和平有機會實現，挑戰綠營鐵票倉的南部2選將，都認為鄭習會未掀起衝擊選情的負面聲浪。

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