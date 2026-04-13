鄭習會後新定錨4／邀習訪台當2028參選起手式？ 鄭麗文不藏了親口給答案

鄭習會是國共睽違十年，兩黨領導人再次會面。（翻攝新華社X）

由於曾公開表態想邀習近平訪台，本刊詢問這是否代表她未來要投入2028總統大選？鄭麗文聽完連忙回答：「沒有、沒有、沒有，我不去想那麼遙遠的事。」還笑稱，邀習訪問是一定要的，但可以黨魁身分邀請習。

鄭麗文就任黨主席以來，積極修復與中國共產黨關係，今年2月重啟停辦9年的國共論壇，藉此堆疊國共互信，作為鋪排鄭習會的起手式，並於4月7日展開6天訪中行程；10日則是鄭此行的重頭戲，與習在北京人民大會堂東大廳會面，這是繼2016年洪習會後，藍黨魁睽違10年再次與習會面。 從接待規格就可看出中方對鄭的重視。一位熟悉國共交流的藍營人士指出，中方不光由中共中央台辦主任宋濤接機與送機，且習會晤鄭選在接見外國元首或進行國家級重大活動的東大廳，並在鄭習會後由習親自設宴，合計與國民黨互動逾2小時，在在顯示中方以高規格處理這次國共領導人會面。 鄭習會雙方上主桌代表各5位，國民黨方面有鄭麗文，還有副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及藍智庫副董事長李鴻源；中方除習近平，另有中國發改委主任鄭柵潔、中共政治局常委蔡奇、全國政協主席王滬寧與中央台辦主任宋濤。 在與習閉門會談之前，鄭麗文拋出3方向、5主張，強調兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，「都是一家人，沒有化解不了的分歧，沒有擱不下的羈絆。」而閉門會談後，向來能言善道的鄭在國際記者會上轉述與習會談過程，竟罕見地拿出筆記翻閱，凸顯她的小心謹慎。 黨務人士解讀，中方認為九二共識近年遭民進黨政府刻意抹紅，縱使雙方未言明一中各表，但鄭、習發言，意在將九二共識「導回」正軌，核心精神即雙方求同存異，「頗有延續二年前馬習二會，習當時所強調的『兩岸都是中華民族、是一家人』基調。」 至於有無觸及兩岸統一議題，鄭麗文在記者會上雖未正面回應，但強調會中雙方聚焦「同為中華民族」的情感。一名與會人士告訴本刊，在鄭習閉門會談環節，儘管習表情始終嚴肅，但對於鄭爭取恢復兩岸交流、關心台商權益，習從善如流表示會好好研究，絲毫未展現強硬態度，也沒提出攸關一國兩制或統一的談話。 值得一提的是，對比習近平、王滬寧、宋濤嚴肅地聽鄭發表談話，同樣與會的蔡奇，反倒臉部表情豐富，甚至不經意露出讚賞鄭的神情，讓國民黨人士留下深刻印象。 「習近平也展現了念舊、重視老友的一面。」另一位與會人士透露，鄭習會後，習設午宴接待，話題一度圍繞在曾與他會面的前國民黨主席連戰和馬英九，像是回憶2015年於新加坡展開的第一次馬習會，習記得馬當時引用許多唐詩，並肯定馬習會對兩岸交流的貢獻；習也相當關心連、馬近況，更請蕭旭岑代他問候2人。

更多鏡週刊報導

鄭習會後新定錨／6月訪美矯正疑藍論 專訪鄭麗文：讓美方看見不同路線

鄭習會後新定錨1／訪完北京6月華府 鄭麗文親曝藍營拆解對美軍購方案

鄭習會後新定錨2／直航觀光農產全上桌 台辦強勢場控防新聞破口