鄭習會後有意角逐2028總統大選？ 鄭麗文回應了



國民黨主席鄭麗文率團訪中，達成「鄭習會」目標後，政壇出現對鄭麗文參選2028年總統大選可能性的揣測。鄭麗文今（15日）接受媒體人王淺秋專訪期間被問及此事，她先是嘆了一口氣，隨後回應表示，自己沒有想那麼遠的事，目前以平常心看待，沒有得失心，也不會過度瞻前顧後，而是「想清楚就去做」。她的目標就是2028大選之後，國民黨一定要執政。

上電台專訪 讚習近平「親切、自然、放鬆」

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鄭麗文今天接受廣播專訪時說，她之前沒有見過習近平本人，對他完全陌生，不過這次訪中見到，第一感覺是他很「親切、自然、放鬆」，並指出，輪到習近平致詞回應她時，習近平還大量脫稿，真情流露。

有意拚2028總統？ 鄭麗文：沒想那麼遠的事





但是被問到拚2028總統大選話題，鄭麗文說：「連美國都這麼遠了，2028也太遙遠了，我真的不去想這種事情。」目前身為國民黨黨主席，她應該要想清楚的，比如提名、重大政策、藍白合、到北京訪問等事情，一樣一樣來。





針對6月訪美行程，鄭麗文透露這不是大家想的這種「傳統的行程」，不是這麼政治，至於細節就先不要講，她希望美、中也能夠和解跟合作，這將是全世界的福音，國民黨也非常看重對美關係，她相信，一定可以走出和平的路，不是只能夠重複上世紀的冷戰思維，她也希望將這個訊息帶到美國。（責任編輯：卓琦）

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