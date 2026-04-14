12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
鄭習會後積極規劃訪美 鄭麗文：讓美方看到不同路線
國民黨主席鄭麗文甫結束訪中行，下一步將規劃6月訪美。《鏡週刊》報導指出，鄭麗文表示美方在過去這段時間累積許多對國民黨錯誤的看法，但同時也有著強烈的「疑賴論」，此時訪美將能讓美方看到國民黨不同的路線。
《鏡週刊》今日報導指出，鄭麗文在訪中行程後，下一步規劃於6月訪美，目前正積極安排拜訪華府、智庫等。至於拜訪城市則包含洛杉磯、舊金山、紐約、華盛頓等兼具政治與經濟發展，同時僑胞較多的4大城市機會較大，後續將由黨內國際部與海外部等跨單位籌備。
報導提到，訪團成員將與訪中行相當，被視為黨內知美派的前國安會祕書長蘇起、前駐美代表袁健生同樣可望隨行，以強化藍營「中美並重」論述基調。除可望在年底大選中收攏中間選民票源，也為2028年總統大選的藍營路線定錨。
鄭習會後，鄭麗文隨即與白宮資深顧問塞克斯（David Sacks）所率領的外交關係協會（CFR）代表團會面，針對兩岸關係與區域安全進行深度交流，並分享了她近期訪問中國大陸的心得。
鄭麗文在會中重申，國民黨致力於建立一個「永續且制度化」的和平框架，並強調維持區域穩定同樣符合美國的利益。她同時表示，國民黨在國防上的立場經常遭到扭曲，事實上開展兩岸對話與強化防衛之間並無矛盾。
此外，鄭麗文也表示，台灣長年來的對美軍事採購應遵循既有的流程與慣例進行，以確保透明度與程序正義。聽取鄭麗文說法後，塞克斯也邀請鄭麗文在未來訪美期間，前往外交關係協會總部訪問。
《鏡週刊》報導指出，鄭麗文表示此次鄭習會證明了台灣的戰略價值，國民黨可以主動爭取兩岸話語權，而非只是作為棋子。尤其藍營能夠積極設計政治議程，且主動出擊也獲北京善意回應，證明台灣不會淪為地緣政治籌碼，也證明和平是兩岸可行選項。
報導也稱，針對規劃訪美一事，鄭麗文表明希望美方理解她作為黨主席的思維及路線，因為過去這段時間，美方累積許多對國民黨錯誤的看法，且據她觀察，美方同時間瀰漫著強烈的「疑賴論」，後續訪美就是要讓美方理解國民黨在做什麼，也讓美方看到一條不同的路線。
鄭麗文並向《鏡週刊》強調，美中對抗不利於兩岸和平，因此兩岸若要和平，美方扮演至關重要角色；而她認為兩岸絕對有和平可能性，並期待獲得美方的理解與支持，才能落實兩岸和平。後續除了計畫拜訪華府、智庫、僑胞，也希望安排一些非傳統行程。
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