鄭習會後藍綠交鋒！柯志恩稱高雄利多 陳其邁舉日本、宏國潑冷水

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鄭習會登場，雙方握手14秒。翻攝畫面



「鄭習會」後，中國宣布10項惠台措施，國民黨高雄市長參選人柯志恩稱遠洋漁業、農產與陸客自由行利多高雄；高雄市長陳其邁今（4/14）舉宏都拉斯白蝦採購落差及日本演唱會、藝人團體赴中演出遭取消為例，示警政策風險，主張須政府對等談判保障產業。

國台辦在鄭習會後公布10項惠台措施，引發關注。柯志恩表示，高雄具遠洋漁業與農產外銷優勢，若中國市場開放，加上陸客自由行恢復，將有助出口與觀光發展，她也強調，政策若能排除政治干擾，有機會穩定推動，促進兩岸民間真正交流與經濟效益。

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對此，陳其邁受訪時表示，過往國際經貿往來已有前例可循，風險不可忽視。並舉例指出，宏都拉斯與中國建交後，原先承諾的大量白蝦採購未如預期，導致當地蝦農承受損失；此外，日本因政治因素影響觀光與文化交流，不僅觀光客受限，連演唱會與藝人團體赴中演出也可能臨時取消，顯示相關政策具有高度不確定性。

陳其邁進一步強調，無論是農漁產品外銷或觀光開放，都涉及業者投資與產能調整，一旦政策短期內變動，例如開放後迅速喊停，恐使業者面臨重大損失。

陳其邁認為，唯有透過政府對政府的對等協商，建立制度化保障與風險控管機制，才能讓農漁民與觀光業者獲得較完整的保障。

他也重申，高雄樂見與各國發展經貿與觀光交流，並歡迎國際旅客來訪，但前提是必須在穩定與可預期的制度下推動，避免因政策反覆而影響產業長遠發展。

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