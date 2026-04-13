鄭習會後 煙消雲未散

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中共總書記習近平在「鄭習會」致詞時表示，他很高興在春暖花開之際同國民黨主席鄭麗文一行見面。鄭麗文此次大陸之行，不僅恢復了中斷10年的國共兩黨高層對話，也為兩岸關係創造了和平氛圍；但沒人能據此樂觀認為，台海上空的戰爭陰霾就會因此而煙消雲散。

不可否認，鄭習會確實讓鄭麗文取得國民黨大陸政策的發言權，提升了她在黨內的領導地位，也增加她在「藍白合」中的籌碼；但鄭面對的最大挑戰是，如何運用這次和平之旅為國民黨在未來的地方和總統選舉「加分」。

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賴總統希望在今年「九合一」選舉中，改變由國民黨現居絕對優勢的地方政治版圖，進而爭取順利連任。因此，民進黨不會放棄運用「抗中保台」這張牌，也就是不會讓國共和解成為國民黨的和平「紅利」。

「反對台獨和堅持九二共識」是國共對話的政治基礎。新加坡前資政李光耀曾指出，任何中共領導人都不可能眼見台灣從中國分離出去，還能穩坐在中南海的位子上；這不僅攸關他的歷史定位，還涉及其權力「合理性」。

中共的「反獨」有針對性，目前是劍指台灣的「獨派」人士和民進黨政府，也包括支持台獨的外來勢力。獨派雖未實施「制憲建國」的目標，但民進黨政府採取的「去中國化」政策，也被對岸視為是往台獨之路邁進；美、日等國雖未公開支持台獨，但操作「台灣地位未定論」也被認為是為台獨創造模糊的活動空間。

中共反對台獨，施展的是「硬的一手」。《反分裂國家法》為中共對台用武畫下了紅線；而環島軍演的目的也被認為是在進行軍事威懾。

鄭習會沒有公開觸及兩岸統一的問題。鄭麗文在會後中外記者會上說，習近平曾提及，「大陸尊重台灣同胞所選擇的社會制度與生活方式，也期待台灣能肯定大陸的發展成就。」言下之意，維持現狀，仍是她心中的首選。

但中共不可能讓兩岸關係停滯不前。中共對台政策必須和「兩個百年」的發展進程相向而行，而兩岸統一則是其中一個繞不過的坎。習近平曾多次表示，台灣問題不能久拖不決。他在鄭習會中也強調，「社會制度不同，不是搞分裂的藉口。」

事實上，自從習近平於2019年在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，提出探索「兩制台灣方案」倡議後，中共即把促統提上議程。習2021年在中共19屆6中全會提出的《新時代黨解決台灣問題的總體方略》、第三份《歷史決議》，和2022年8月發布第三份《台灣問題白皮書》時，統一就已列入規畫當中。

中共「促統」的主要對象是台灣在野黨和廣大的台灣民眾，而施展的則是「軟的一手」。習近平提兩岸人民「心靈契合」和「兩岸命運共同體」的訴求是「動之以情」；另一方面，中共也在推動兩岸融合發展的過程中對台釋出政策「利多」。

綜上所述，今後台灣內部如爆發「統獨之爭」，中共對台策略將是「軟的更軟，硬的更硬」。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）