鄭習會後6月訪美 鄭麗文親曝藍營軍購立場：3800億+N

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國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行程，現正規劃6月訪美。據了解，她此行預計前往洛杉磯、舊金山、紐約、華盛頓等四大城市，主要目的就是希望強化藍營「中美並重」論述基調。黨內人士透露，此次訪美將證明和平是兩岸間可行的選項。鄭麗文亦重申，國民黨對於軍購的立場「就是3800億加N」。

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行後，規劃6月訪美。（圖／資料照片）

鄭麗文曾公開表示，先造訪北京會中共總書記習近平再訪美，具有重大戰略意義與訊息。此次訪美成員大致與訪陸行相當，包括黨內知美派前國安會祕書長蘇起、前駐美代表袁健生都可望隨行，有助藍與美方溝通。鄭麗文並向媒體重申，國民黨對於軍購的立場已經非常清楚，「就是3800億加N」。

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國民黨內部人士表示，鄭麗文訪美行將展現不同於民進黨的政治路線，讓美方看見藍營能夠積極設計政治議程，證明和平是兩岸間可行的選項。

鄭麗文接見美方智庫後亦表示，這次訪陸證明了台灣的戰略價值，國民黨可以主動爭取兩岸話語權，而非只是作為棋子。她強調，國民黨的主動出擊獲北京善意回應，證明台灣「不會淪於地緣政治的籌碼」。

而鄭習會前，黨內多數原本持悲觀態度，但兩黨領導人會談內容相對克制，尤其習近平未觸及統一字眼，隨後大陸又拋出對台十項政策「大禮包」，黨內態度也轉為正面看待。

此次鄭麗文訪陸之後再訪美的計畫，被外界視為2028年總統大選藍營路線預先定錨，一來期盼年底九合一收攏中間選民票源，二來透過訪美展現國民黨能夠經營中、美關係的能力，排除外界對藍營的疑慮。

據《鏡週刊》今披露的鄭麗文專訪報導，對於鄭習會中曾公開邀請習近平訪台，是否代表她未來要投入2028總統大選？鄭麗文則笑說：「沒有、沒有、沒有，我不去想那麼遙遠的事。」強調可以黨魁身分邀請習。

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