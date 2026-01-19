鄭習會恐影響藍地方選情？鄭麗文自信：是大加分

國民黨主席鄭麗文。（資料照／張睿廷攝）

究竟鄭習會何時舉行？傳出各種不同方案，國民黨主席鄭麗文今受訪強調，目前都還沒進行到討論期程的階段；至於黨內擔心鄭習會衝擊地方選情，給民進黨送分題？鄭麗文認為恰好相反，是大利多、大家分，民進黨芒果乾賣出反感才是新趨勢。

外傳1月底國民黨副主席蕭旭岑將重啟國共論壇，3月可能會有鄭習會。對此，蕭旭岑低調表示目前都沒有進一步訊息，具體的做法要等到成熟才會對外公布，媒體的報導在資訊上有一點落差。

鄭麗文也說3月是前立委郭正亮建議的，實際上根本沒到這階段，甚至還有綠媒幫她編好故事說過年前要去。「大家不用急，不可能黑箱進行，一旦有確定一定會正式召開記者會跟大家公布。」

至於黨內憂心鄭習會可能衝擊地方選情，怕成為民進黨的送分題。鄭麗文認為剛好相反，「是大利多，大加分」，如果因為民進黨扣帽子、詆毀就什麼都不做，那國民黨什麼都不要做了，「就回家睡覺了」，做什麼民進黨都是會罵，沒刪預算都可以說成刪光光，不需要因為民進黨而自我設限，這樣就是跳到民進黨的坑。

鄭麗文說，要讓民進黨知道這招沒有用，大罷免就是這樣，為何民進黨賣芒果乾失效，因為芒果乾賣出反感、賣出反效果，「這才是新趨勢」，鄭麗文也透露國外智庫告訴他，「今年跟去年完全不一樣水溫」，不少國際友人來見她都殷殷期盼兩岸的和平。

鄭麗文認為，藍內部之所以焦慮是因為國民黨不習慣主導議題，過去都是民進黨在主導議題，「現在是我在主導議題」，當然會迎來無情批判抹黑，這不會是意外，這才是正常，不要畏懼爭議，「我們正在引導議題，只是國民黨人還不習慣。」

對於兩岸交流，鄭麗文強調，他希望兩岸交流是前瞻性的議題，包括氣候變遷，防災，能源，AI等方面能有更多交流對話，甚至有可能的合作，且還有很多急於解套的問題，包括觀光旅遊、農漁產品等。

