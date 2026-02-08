鄭習會成形了？傳北京規劃3月中見鄭麗文

國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）





國民黨副主席蕭旭岑於2月初率團訪問中國，並開啟「兩岸智庫交流」論壇，兩黨達成15項共同意見，此舉也被視為是為「鄭習會」鋪路。今（8）日有媒體報導指出，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面將於3月中舉行，幾乎已經排上時程。

兩黨達成15項共同意見 將增加與對岸交流合作

蕭旭岑於2月2日至4日率領國政基金會副董事長李鴻源及40位專家學者前往北京，出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，達成15項共同意見。蕭旭岑表示，未來國民黨若有機會重返執政，將會一步步增加跟對岸的交流合作、互動。根據《自由時報》報導，「鄭習會」目前傾向於年度紀念「反國家分裂法」（每年3月14日）的前後期間舉行。

北京戰術目標曝光

消息指出，北京安排鄭習會有2種目標，第一項是首先是藉由「民意歸屬」的論點，為未來的「川習會」預留談判空間，塑造台灣的多數民意都站在中國一方，降低美軍介入的正當性。第二項則是落實習近平2019年提出的對台方針，透過集結反台獨力量，加速推動「一國兩制台灣方案」的實踐。

