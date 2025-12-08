鄭習會換條件？周軒指北京3要求綁死國民黨
[NOWnews今日新聞] 根據《自由時報》昨（7）日報導，在國民黨2位副主席接連低調赴中國交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」恐鎖定農曆年前後登場，而國民黨也火速發布4點聲明，內容卻沒否認該說法，僅批報導內容純屬捏造，並砲轟「門票」一說荒謬牽扯。對此，政治工作者周軒昨發文怒揭，北京對國民黨開出了3個條件，國民黨恐已經答應了北京的要求，這件事台灣人應該要知道。
周軒昨發文表示，《自由時報》一篇獨家新聞台灣人應該要知道：在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平會面，「鄭習會」 ，鎖定農曆年前後登場。
周軒引述該報導指出，然而，北京對國民黨開出了3個條件：第一、賴清德打算「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」必須被「堅決反對」、「堅決撲滅」，民進黨政府接下來打算提出的軍事採購預算不該通過。
第二，各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的所謂「國安法制」立法進程，應該即刻阻止。
第三，樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但在此之前，國民黨應該提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。
周軒認為，國民黨副主席張榮恭11月13日赴中，親自向國台辦主任宋濤在內的北京高層，回覆國民黨的決策，也隨即獲得北京同意在農曆年前後進行「鄭習會」。換言之，國民黨已經答應了北京的要求。
國民黨回應沒否認 不爽被造謠要擋國防預算
針對該報導，國民黨昨則發出4點聲明回應指出，首先，該報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。
國民黨續指，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。
國民黨再指，本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。
國民黨最後說，本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。
