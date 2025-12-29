鄭習會明年3月登場？江啟臣曝「鄭麗文沒向我提過」：盼能有更充分說明

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前提到自己希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」，立法院副院長、國民黨立委江啟臣今（29）受訪表示，這點不確定鄭麗文想法，「鄭麗文沒有向我提過這件事」，加上目前擔任立法院副院長不涉入黨務，所以無法評論，但鄭麗文在兩岸、國際以及國內朝野部分，或許能有更充分的說明，讓民眾了解。

江啟臣接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對2026年台中市長選舉，民進黨已確定由立委何欣純參選，但國民黨尚未公布人選，江啟臣認為，黨中央應要加速選出能展現決斷力、領導力的最強人選，「很多支持者實際上非常焦慮不安，因為我們國民黨一直懸著未決」。他會積極爭取黨內提名，接下來就看黨中央如何協調，此時不宜多做評論，以免遭到外界見狀就見縫插針，對黨內和諧及團結沒幫助。

對於何時請辭？江啟臣則回應「還是以黨內提名優先，其他事都是以後的事情」。他指出，過去以來每次選舉都有「要不要辭掉現職拚全力參選」的問題，對他來說已習以為常、不是新鮮事，但每位參選人，每個不同個案都有各自處理方式，取決選區等種種因素考量，採尊重態度審視。

至於鄭麗文日前表態預計上半年訪中，並盼促成「鄭習會」，江啟臣說，這點不確定鄭麗文想法，「鄭麗文沒有向我提過這件事」，加上目前擔任立法院副院長不涉入黨務，所以無法評論，但鄭麗文在兩岸、國際以及國內朝野部分，或許能有更充分的說明，讓民眾了解。

