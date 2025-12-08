鄭習會有前提? 鄭請民進黨別編故事

國民黨主席鄭麗文（右二）八日表示，綠營論述漏洞百出，請民進黨不要再一天到晚編故事扣她帽子。圖為鄭麗文日前出席台南市黨慶活動，受到熱烈歡迎，右為國民黨立委謝龍介。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

國民黨主席鄭麗文八日接受網路節目專訪表示，請民進黨不要再一天到晚編故事扣她帽子，可見對方有多緊張、多害怕，但府院黨加起來對付不了她的，因為綠營的論述漏洞百出。

媒體報導，國共兩黨已達成共識，鄭麗文和中共總書記習近平兩人的「鄭習會」鎖定明年春節前後登場，且北京提出高度敏感的「三張門票」作為前提。

鄭麗文強調，更重要的是國際社會不再支持民進黨，總統賴清德上任快兩年，還是無法過境美國，困境已非常明顯，所以她才會向賴清德喊話，呼籲不要玩火、不要點火。

媒體也報導，為湊齊北京要求的擋下軍事採購預算等「三張門票」，傳出國民黨計畫刪除黨章中的「反對共產主義」。鄭麗文質疑，這是去哪裡聽說的，她怎麼從來都沒有聽說過？媒體都拿她沒聽過的事來問她，國民黨從來沒有討論此事。

鄭麗文表示，她上任黨主席後已有五千人完成入黨，且大多數是新入黨，不是失聯黨員回娘家，她感到非常振奮。但國民黨因長期以來沒錢、沒人，導致現在入黨程序很緩慢，希望大家能多給一點耐性。

鄭麗文說，擔任黨主席一個多月來，除了出席各地方黨部黨慶，也會見各國駐台代表，並接受外媒專訪。她充分體會到，在民進黨長期經營國際媒體之下，國民黨如何被嚴重扭曲、抹黑，甚至許多駐台外媒充滿敵意與誤解，但國民黨仍要勇敢走出去。

鄭麗文提及，很多駐台代表一開始對她充滿好奇，甚至有點保留，但都表達希望進一步與國民黨互動與交流。與各國駐台代表會面時，大家都花了很大篇幅闡述清晰的訊息，她強調兩岸為什麼絕對不可以有戰爭，因為一旦開戰，全世界無法承受後果，這絕對不是俄烏戰爭可以比較的。

鄭麗文指出，大家都以為各國使節來問她是否支持軍購，其實除了談如何深化經濟、教育、科技與區域交流，重點都放在如何讓兩岸和平穩定，她也開誠布公讓大家了解她的願景。