鄭習會有望登場？農曆年前重啟「國共論壇」 傳鄭麗文3月赴北京見習近平

即時中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中共總書記習近平會面。根據媒體報導，傳出「國共論壇」將有望在農曆新年前登場，而鄭麗文預計在3月後訪問北京，預料將舉行「鄭習會」。

鄭麗文在當選國民黨主席後，接受廣播節目專訪時被問到要不要到中國大陸去見習近平？她直言「當然要見習近平」；同時鄭麗文強調，如果能化解兩岸矛盾和歧見、推動和平合作，「我什麼都願意做，什麼人都願意見」。

而根據《自由時報》報導，傳「國共論壇」已確定將在本月27日至29日於北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑帶隊前往，不僅重啟國共對話，似乎也為日後「鄭習會」試水溫；不過黨內人士稱，詳細的時間、地點仍在規劃中，尚未到拍板階段，但國共雙方都有意在農曆新年前舉行。

國民黨副主席蕭旭岑對於重啟「國共論壇」一事並未證實或否認，僅表示鄭麗文上任主席後，積極推動國共恢復交流，相關工作仍在努力進行中，有確切訊息會對外說明。

此外，鄭麗文預計在3月後訪問北京，預料將舉行「鄭習會」，與中共總書記習近平會面。黨內人士透露，「國共論壇」將著墨在經貿面與營商面，與鄭麗文的「鄭習會」切割處理。

