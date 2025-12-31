鄭習會有譜？ 中國國台辦未正面回應：加強與國民黨各層級交流

中國國台辦發言人張晗未對「鄭習會」是否舉行正面回應。（鏡報李智為）

國民黨主席鄭麗文日前透露，計畫於明年上半年展開訪問行程，並將北京列為首選目標，期盼能舉行「鄭習會」。鄭麗文在專訪中強調，與中國共產黨總書記習近平會面具有重大的戰略意義與訊息，因此在行程安排上，她傾向先赴北京訪問後再前往美國華府。她同時明確表示，雙方會面並無其他前提，僅以「九二共識、反對台獨」為基礎，但若無法與習近平見面，則不會成行。

針對此項訪問意願，中國國台辦發言人張晗今 (31日）例行記者會中做出回應。張晗表示，中國願意在堅持九二共識與反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強各層級的交流往來，藉此增進互信並保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展及維護台海穩定。

然而，在雙城論壇落幕後，中國解放軍隨即展開環台軍演，引發台灣各界高度關注與批評。我國陸委會對此嚴正譴責，批評中國採取「一邊搞交流、一邊搞威嚇」的兩手策略，是台海和平的麻煩製造者；台北市長蔣萬安也堅定表示，譴責任何升高區域衝突的行為。

對於台灣方面的抨擊，張晗則反指相關言論是顛倒黑白，聲稱軍事行動是針對台獨分裂勢力與外部勢力干涉的警告。儘管軍演引發局勢緊張，張晗仍重申中國支持兩岸城市及各領域的交流，並強調維護台海和平的前提是必須堅持一個中國原則。在媒體追問交流與軍演並行的矛盾意義時，張晗並未正面回應軍演是否結束，僅不斷重複反對台獨的既定立場。

