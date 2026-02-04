鄭習會有譜？國共論壇是否移師台灣 蕭旭岑返台後全說了

政治中心／林奇樺報導

國民黨副主席蕭旭岑率團前往中國參加國共智庫論壇，兩黨達成15項共同意見。蕭旭岑及訪團一行人也於4日晚間11時許返抵台灣。

蕭旭岑（右）表示，此次國共智庫論壇的成果相當豐碩，左為李鴻源。

蕭旭岑受訪時表示，國共智庫論壇於3日在北京落幕，此次論壇成果「非常豐碩」，共有約40位專家、學者參與，討論議題涵蓋觀光旅遊、醫療、防災、能源以及精密機械等產業，論壇中也達成15項共同意見。會後，中國大陸文化和旅遊部宣布開放上海居民赴金門、馬祖自由行，蕭旭岑認為，這是一個「非常好的第一步」。

蕭旭岑指出，透過論壇建立在民生與共同關切議題上的共識與平台，並進一步落實，對兩岸民眾都有實質幫助，這也是目前台灣社會所需要的方向。他也表示，未來智庫將持續在更多領域與產業上，加強與中國大陸的溝通與交流，並認為兩岸交流有助於降低緊張情勢，同時展現國民黨務實態度，盼為台灣民眾爭取更多福利與合作空間。

至於外界關注是否推動更高層級交流，如「鄭習會」？蕭旭岑表示，這次是重啟睽違10年的智庫交流平台，未來將一步一步增加與對岸的交流、合作與互動，透過累積互信，期待更高層的接觸能「水到渠成」。

對於是否有機會將國共論壇移師台灣舉辦，蕭旭岑回應，平等互惠的交流一向是國民黨進行兩岸互動的宗旨，過去也曾邀請中國大陸重要人士來台交流。他表示，若未來國民黨有機會重返執政，將希望重啟雙向、平等、互惠的交流機制，並邀請相關對口來台進行交流。

