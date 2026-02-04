鄭習會有譜？蕭旭岑：在建立互信下會水到渠成

（中央社記者呂佳蓉北京4日電）針對國共未來是否會有更高層級的「鄭習會」等互動，中國國民黨副主席蕭旭岑今天表示，兩岸要能夠春暖花開，未來國民黨會扮演為台灣民眾發聲、謀福利的角色。有關更高層級的互動，在兩黨建立起互信與溝通平台之下會水到渠成。

蕭旭岑一行今天下午參訪北京清華大學，他在參觀過後接受媒體訪問時，作上述表示。

蕭旭岑說，今天是立春，相信也是兩岸關係「從冬天走向春天的一個重新出發」。

他說，很高興聽到大陸文旅部稍早宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行，在昨天有了「共同意見」之下，今天大陸立刻就有政策的宣布，這是這一趟到大陸來最重要的目的，為台灣的產業、民眾發聲。

蕭旭岑也表示，這就是國民黨在做「實事」，相信有些綠營人士不樂見有這樣的成果，但是大陸馬上有一個政策宣布，代表這是一個開始，未來在兩黨重啟溝通平台之下，會讓更多產業與民眾受惠。

他說，民進黨不要再浪費時間在意識形態的口水，應該去思考如何運用兩岸溝通建立起平台的優勢，為兩岸民眾謀福利，透過切身相關、民眾關心的議題去努力合作，避免戰爭、避免衝突，這是國民黨未來努力的方向。

國民黨國政基金會副董事長李鴻源在受訪時強調「務實」，稱希望兩岸要和平，而要達到和平需要一些具體可操作、對兩岸民眾都有利的方向來進行。

國共兩黨智庫論壇昨天落幕，雙方提出5個面向，共15項共同意見，當中包含推動恢復兩岸人員往來正常化。

今天中國大陸文旅部單方面宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。不過，兩岸觀光旅遊「小兩會」始終未能就此協商。

有關兩岸旅遊交流，台灣政府先前已表明應由小兩會（台灣「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」、中國「海峽兩岸旅遊交流協會」）先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通協商，兩岸觀光才能重啟。（編輯：邱國強）1150204