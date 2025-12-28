鄭習會有譜？鄭麗文藉連胡會20週年喊「搭橋」：再開歷史之窗

國民黨主席鄭麗文出席「胡連會20週年活動」。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文表態明年上半年訪問中國、盼促成鄭習會之際，她今（28日）出席連胡會20週年活動，喊話將再一次打開歷史窗口，搭起兩岸和平的橋樑，避免戰爭發生。她並批評民進黨對立法院長韓國瑜扣紅帽子、認知作戰，非常不可取。

鄭麗文會前受訪時說，連胡會當年是歷史性創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢緊急時刻，若非領導人重大政治決心跟擔當，很難促成連胡會，並奠定馬英九8年施政兩岸和平、繁榮交流基礎，也帶來外交休兵及偌大的國際參與空間。

她說，這些榮景在民進黨政府造謠生事的種種行為下，從來不曾發生，20年過去了，兩岸關係再次兵凶戰危、戰雲密布，希望能夠再一次的打開歷史的窗口，搭起和平橋樑，挽救可能悲慘的發生。她盼盡一己之力，讓大家看到兩岸人民、台灣社會是愛好和平的，一定會盡其所能避戰。

詢及學者明居正質疑「鄭習會」不該相信中共領導人習近平，鄭麗文說，明老師的話，不值一提，也不值得回覆。

至於民眾黨前主席柯文哲幫現任主席黃國昌站台劍指新北，鄭麗文說，國民黨跟民眾黨之間的溝通是非常暢通的，柯黃造勢活動，不需要過度解讀或聯想。她看到柯、黃前後兩位主席團結一致，都是很正面的訊息。

對於日媒報導中共介選台灣、砸新台幣9千萬在2018年幫韓國瑜選高雄市長締造韓流，鄭說，來路不明的錄音，無法求證，也沒有任何證據，如此大張旗鼓帶風向、認知作戰，背後用心非常歹毒，做法非常粗暴。

她表示，民進黨見獵心、加油添醋，這不是好現象，現在AI大數據非常發達，台灣有很多厲害公司，都可以做出他們所描述的業績、功能，還有民進黨長期簽約合作的廠商，這又不是秘密，不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向，批民進黨只剩賣芒果乾、扣紅帽子，非常不可取。

另外，鄭麗文說，她已交辦副主席季麟連負責黃復興再造，倒不一定就是恢復黃復興黨部，而是重新整隊、組訓，希望未來選舉、輔選工作，能夠擔負起重責大任。她證實將約談藍委溝通，但否認媒體報導所謂有人跟他不熟。

