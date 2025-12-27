鄭習會有譜? 鄭麗文透露"希望見面時間點在明年上半年"

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文傳出，想與中國國家主席習近平會面，昨天她上廣播節目透露，希望會面時間點在2026上半年，因為下半年要忙選舉，她也提到在有"鄭習會"的前提下，才會去中國訪問，綠營直言鄭麗文希望上半年見面，不是因為選舉很忙，是怕衝擊2026年地方大選結果。

國民黨主席鄭麗文上任後，頻傳有意與中國國家主席習近平會面，甚至先前還爆出北京開出擋下國防預算等三條件，做為見面門票，引發熱議，她上廣播節目訪問，首次透露可能的見面時間。

國民黨主席鄭麗文（12.26）：「（有人判斷妳是明年上半年），（要到中國去訪問目前有規劃嗎？），就是我自己個人是這樣期待，因為下半年我們要集中精神去選舉，可能就沒有辦法做這樣的安排，（所以妳明年上半年會去中國訪問？），這個要看人家要不要邀請我去啊，不是我說我什麼時候要去就那個的。」





鄭麗文透露希望2026上半年有機會與習近平會面。（圖／POP Radio）





鄭麗文提到會有鄭習會，希望能在2026上半年，並重申只會在有鄭習會的前提下，才會赴中國訪問。

國民黨主席鄭麗文（12.26）：「（如果明年上半年有到中國訪問），（就是跟習近平主席有見面的安排），（如果沒有就不會去？）是的是的，就是如果對方有這樣的邀請，（而且是主席對主席的層級？）是的是的。」

台北市議員（國）游淑慧：「有見面才有對話，那對話就講出台灣人的想法，台灣人的需要，我覺得這對於這個民眾來說，反而是可以接受而且支持的。」





鄭麗文透露希望2026上半年有機會與習近平會面。（圖／民視新聞）





藍營議員肯定鄭習會，但綠營立委直言，鄭麗文希望上半年會面，不是要忙選舉，是怕衝擊2026大選結果。

民進黨團幹事長鍾佳濱：「為什麼不會在下半年去中國訪問呢？，恐怕會對她同黨的縣市長候選人，選情不太有利，但是又不得不去，因為她一直說想跟習近平見面，因此既然勢在必得也一定要成行，又不敢影響黨內的縣市長候選人同志，她只好說是在上半年出訪。」

藍營引頸期盼的"：鄭習會"，會不會真的在2026上半年登場，各界關注。

