鄭習會燒不停！明居正嗆「相信習近平太荒唐」 鄭麗文回應了

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨主席鄭麗文、中國國家主席習近平將於明（2026）年上半年舉行「鄭習會」的說法傳的沸沸揚揚，她也鬆口稱，期待屆時能成行，並與習主席會晤。台灣大學政治學系名譽教授明居正批評，「台海和平要相信習近平」的說法有點太離譜。對此，鄭麗文今（27）日回應，明老師的話不值一提，也不值得回覆。





明居正近期受訪時說，一國兩制是暫時性、過渡性與欺騙性，香港人用血淚及生命演給大家看了，若還覺得可以搞台灣版的一國兩制，這不是荒唐嗎？

他進一步質疑，「所以現在有人說我們要相信中共，那有人這個將來台海和平要相信習近平，這個話你也相信，這個話你也說得出來，這不是離譜嗎？」

鄭麗文今日下午前往台北市中正區的台大校友會館，出席連胡會20週年活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，鄭習會最近炒得沸沸揚揚，明居正老師認為，如果相信習近平有點太離譜了，想問一下鄭主席為什麼比較相信習近平，而不相信總統賴清德？對此，鄭麗文僅簡短表示，「明老師的話不值一提，也不值得回覆」。





