鄭習會落幕…美國表態「應與台灣民選政府對話」 國台辦氣炸：居心險惡

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平10日在北京會晤，針對「鄭習會」，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，美方一貫的立場就是希望兩岸穩定來往，期待中國能和所有台灣政黨，特別是台灣民選領袖保持溝通管道；美國國務院也發聲認為，有意義的兩岸交流應著重於「北京領導層與台灣民選政府」。對此，國台辦今（15）日大嗆，美方某些人上竄下跳，完全是顛倒黑白、居心險惡。

鄭麗文率團到中國訪問，10日和習近平舉行鄭習會。谷立言日前強調，美方一貫的政策、一貫的立場，就是希望兩岸發展穩定的來往，並且支持各式各樣的交流。這次鄭習會，美方當然歡迎兩邊有交流，可是也期待中國會跟所有的台灣政黨，特別是台灣民眾選出來的領袖，保持溝通管道，避免誤會才能把兩岸關係穩定下來。美方更期待中國會放棄對台灣的威脅或是軍事壓力，「我覺得這個會有助於緩和兩岸的摩擦」。

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對此，國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會中聲稱，兩岸同屬一個中國，只要認同九二共識、反對台獨，「台灣任何政黨團體同我們交往，都不存在障礙」。他大嗆，民進黨當局勾連外部勢力，不斷謀獨挑釁，是導致台海局勢緊張動盪的根源所在，「美方某些人上竄下跳，不斷翻炒所謂大陸威脅或軍事壓力，完全是顛倒黑白、居心險惡」。

陳斌華說，需要強調的是台灣問題是中國內政，不容外人置喙，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

此外，除了AIT發聲之外，美國國務院發言人也強調，有意義的兩岸交流應著重於「北京領導層與台灣民選政府之間，不設前提條件的對話」，同時也應包括台灣所有其他政黨。美國國務院發言人表示，「我們反對任何一方單方面改變現狀」，並敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力。

對此，陳斌華稱，剛與中國國民黨進行具有重要意義的對話，雙方互動的政治基礎或者說是前提就是堅持九二共識、反對台獨，願意在這一共同政治基礎上，加強同台灣各政黨、團體和社會各界人士交流溝通，增進互信，共同為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。

陳斌華又聲稱，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國這是真正的台海現狀」，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀獨挑釁，是台海現狀的破壞者，是台海和平穩定的最大亂源，是台海局勢緊張動盪的始作俑者。他嗆，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，而不是整天說三道四、干涉中國內政。

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