鄭習會談兩岸破冰 馬英九給2建議

國民黨主席鄭麗文二十日拜會前總統馬英九。（國民黨提供）

記者王誌成∕台北報導

國民黨主席鄭麗文二十日拜會前總統馬英九，會談近一小時，重點在兩岸關係交流。她會後指出，馬英九鼓勵她推動兩岸交流，並提醒她訪問大陸時避免穿高跟鞋，建議她練習毛筆字。鄭麗文提到馬英九分享與中共總書記習近平的經驗，並講述許多小故事，讓她感受到親切，並笑稱練習毛筆字恐怕來不及。

馬英九強調，總統賴清德自詡「務實的台獨工作者」，但他認為務實與台獨基本上是相互矛盾的邏輯，台獨是一條死胡同，國際社會普遍不支持，因此未來國家的前途，兩岸和平至關重要。

對於媒體關注「國共論壇」的舉行時間，鄭麗文表示，希望國民黨在兩岸局勢緊張、國際高度關注之際承擔責任，促進兩岸關係解凍，紓緩緊張情勢。「第一次智庫交流論壇」的具體時間確定後，國民黨將立即召開記者會公布。

鄭麗文提到，兩岸未來交流是台灣主流民意的期待，台灣人希望避免下一代陷入戰火，經濟與民主成果也應免受戰爭衝擊。國民黨將勇於肩負責任，目前也感受到北京的善意與誠意。希望此次破冰能引領兩岸走向和解與和平，這也符合台灣社會及國際社會的期待。期望兩岸互動能成為穩定力量，帶來和平希望。

對於藍營與美方溝通的問題，鄭麗文強調，與美方智庫、政府、ＡＩＴ、學界及國會建立了愈加暢通的聯繫，美方積極邀請她訪問，並對其推動和平、避免衝突的理念表示高度認同，外界無需擔憂。