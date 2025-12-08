鄭習會農曆年前後登場北京還開3條件？牛煦庭：胡說八道！全都是捏造

記者詹宜庭／台北報導

外傳鄭麗文將與習近平會面，牛煦庭稱「胡說八道」。（資料圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，有媒體報導指出「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。對此，國民黨立委、發言人牛煦庭今（8日）受訪表示，「胡說八道！國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭訪問中國時都沒有提到相關安排，這些全部都是消息人士捏造」；國民黨立委羅智強也指出，國民黨已經說純屬捏造，不要政治引導。

根據《自由時報》昨日報導指出，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨兩位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，而其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。

廣告 廣告

牛煦庭上午受訪表示，「胡說八道！國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭訪問中國時都沒有提到相關安排，前總統馬英九時代交流也都沒有條件。九二共識才是兩岸交流的固定基礎，這些全部都是消息人士捏造」；媒體追問「若有鄭習會時間點為何？」牛煦庭則說，「沒有預設時間點，該安排就安排」。此外，國民黨立委羅智強也指出，國民黨已經說純屬捏造，不要政治引導。

國民黨昨日也發聲明表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨強調，他們始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任。但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。他們堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。



更多三立新聞網報導

立委薪水變相增50萬！揭陳玉珍提案引爆國民黨茶壺風暴、這藍委變綠嘴？

鄭麗文嗆增國防預算「玩火」 國民黨認「遭美國關切」：支持合理增加

藍營稱賴清德唱和「習近平版九二共識」 吳崢酸：兩個版本怎能叫共識？

川普簽署台灣保證實施法案！國民黨喊「歡迎」：但宣示大於實質利益

