鄭習會農曆年前後登場北京還開3條件？ 鄭麗文：很會編故事

國民黨主席鄭麗文曾表態，願意親自與中國國家主席習近平會面。平面媒體揭露，國民黨副主席蕭旭岑和張榮恭先後訪問中國時，就曾與中方談及「鄭習會」一事。傳出中方更提出三大條件，包括要求阻擋總統賴清德提出的國防特別預算，以及阻止國安相關立法。國民黨砲轟報導不實、捏造；鄭麗文也在今（8）日上網路直播時親自駁斥。

國民黨轟報導不實捏造 鄭麗文酸「很會編故事」

國民黨副主席蕭旭岑在十月底上任前親赴中國，會見國台辦主任宋濤；緊接著，十一月中旬，另一位藍營新任副主席張榮恭也到中國與宋濤相談。國民黨主席鄭麗文的新團隊剛就位，副主席就接連赴中，原本是想恢復兩岸正常交流；然而，如今卻有平面媒體揭露，藍營高層訪中，為促成鄭麗文與習近平親自見面，疑似還與中方交換條件。

鄭麗文駁斥表示，「很會編故事了欸，每天一直編，編不完欸，還有什麼三張門票，哇塞！編故事也編得太...我的天啊。」

鄭麗文上網路直播時親自駁斥。圖／翻攝自歷史哥HistoryBro YT

傳中國開3大條件！ 擋下軍購、阻止國安立法

但根據平面媒體報導，藍營與北京當局已達成共識，鄭習會最快可能在明年農曆年前後登場。然而，在那之前，國民黨必須先滿足中方提出的三大條件，包括全力阻擋總統賴清德提出的國防特別預算外，也要力阻我國限制中配的所有國安立法；最後，更需國民黨拿出具體行動以協助統一，甚至不排除要求藍營刪除反共黨章。

傳鄭習會北京開出三條件。圖／台視新聞製圖

刪反共黨章換鄭習會？ 基層憂紅統標籤上身

只是遭爆可能拿國防和反共黨章交換，藍營基層似乎也開始出現擔憂。國民黨發言人牛煦庭表示，從頭到尾就是子虛烏有、胡說八道，訪問大陸並沒有提到任何與鄭習會有關的安排，也不存在任何所謂的條件。

國民黨中央也透過聲明，再度抨擊報導捏造，尤其指出，兩位副主席訪中期間遠早於賴總統在11月底提出的國防特別預算。

國民黨賣台促鄭習會？ 吳思瑤：傳言並非空穴來風

民進黨立委吳思瑤則表示，國民黨對於「鄭習會」的駁斥與澄清，真的是蒼白無力，鄭麗文指派的兩位新任副主席，不也前往中國？現在就是民眾要求國民黨說清楚，到底提出了什麼條件。

吳思瑤強調，這些傳聞並非空穴來風，「鄭習會」若不是事實，反國防反軍購也不是事實，那就應該提出更具體的行動來澄清。

