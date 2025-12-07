鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了

政治中心／倪譽瑋報導

國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。

國民黨副主席蕭旭岑在上任之前，於10月28日到中國和宋濤會面，鄭麗文正式就任後，張榮恭也以副主席身分率團訪中國與宋濤會談，張榮恭強調國民黨一貫的兩岸立場，就是在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展。

根據《自由時報》報導，北京涉台系統、國民黨內部消息指出，兩位副主席赴中交涉後，宋濤也轉達北京的立場，要促成「鄭習會」國民黨必須拿出「堅定走在歷史正確軌道」的態度，開出被國民黨稱作「三張門票」的要求。

要求一，是堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；要求二，應阻止是限制中國人民往來、歧視大陸配偶的「國安法制」立法進程；要求三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。知情人士評，雙方已達成共識「鄭習會」可能在農曆年前後登場。

對於《自由時報》報導，稍早國民黨做出4點駁斥：

一、該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。

二、兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

三、本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意揑造的所謂「門票說」。

四、本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

