鄭習會進度曝光！賴清德嗆「怎相信沒條件？」 鄭麗文：別惡意帶風向

鄭麗文昨日接受廣播專訪時坦言，若中國有邀請，個人期待是能上半年訪中，並與中共總書記習近平見面。總統賴清德接受專訪時質疑，藍白4度封殺1.25兆國防特別預算，要社會如何相信「鄭習會」沒有條件？對此，鄭麗文今（27日）受訪表示，國民黨對兩岸對話沒有任何前提與條件，只有九二共識與反對台獨，如果賴清德願意承認九二共識、下架台獨黨綱，「我相信您與習主席的會面，也是可以期待的」。

鄭麗文表示，賴清德總統是裝睡的人叫不醒，但她每次仍希望能不斷地替他上課，畢竟讓賴聽懂如何解開兩岸間的死結，對於區域和平乃至國家安全都至關重要。她說，她知道賴清德總統不管是真心還是假意，不管是否真的想邀請習總書記吃晚餐、喝珍奶，其實真正的關鍵是：兩岸和平交流對談的唯一政治基礎，就是九二共識與反對台獨。這不是什麼祕密，也不是艱澀難懂的事，還有前總統馬英九8年示範可循，賴清德總統不該假裝不知道，更何況他最近也宣示「沒有台獨問題」，如果賴清德願意承認九二共識、下架台獨黨綱，「我相信您與習主席的會面，也是可以期待的」。

鄭麗文指出，她希望賴清德總統不要惡意帶風向、以小人之心度君子之腹，國民黨對兩岸對話沒有任何前提與條件，只有九二共識與反對台獨，賴清德總統一天到晚用錯誤邏輯對外帶風向，「莫非你自己就是這樣處理國家大政？難道接受美國軍事與國防預算，也是與美方交換條件嗎？還是根本連交換條件的資格都沒有，只是一味倒貼？賴清德是不是希望藉此換得個人出訪能過境紐約？」鄭麗文認為，國家的對等尊嚴與人民的福祉利益是不能輕易拿出來作為交換籌碼的，她要再次重申，賴清德不該以小人之心度君子之腹，兩岸交流事關區域和平、世界穩定，只要接受九二共識並下架無用的台獨黨綱，「一切都有春暖花開的可能」。

媒體追問「雙方幕僚是否已進行對接？」鄭麗文進一步說明，國民黨已有兩位副主席負責兩岸事務交流，張榮恭、蕭旭岑與國台辦主任已進行公開會談，不斷堆砌善意、累積互信，在既有的政治基礎上，希望能緩和兩岸「兵凶戰危」的氛圍，促進國共之間的交流與對話，讓大家重新燃起對和平的信心。她強調，國民黨已表達誠意，因為明年底將有重要地方選舉，黨的資源與人力有限，下半年勢必要全力投入輔選，所以希望重要出訪，包括北京、華府的訪問都盡量安排在上半年完成。

