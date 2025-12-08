「鄭習會」三張賣台門票？ 綠黨團轟：符合國民黨團的一切作為

媒體報導有關「鄭習會」三張賣台門票，民進黨團怒批，正是符合國民黨團目前作為。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 據媒體報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，雖遭到國民黨駁斥，卻未否認三項條件及年底可能的「鄭習會」，令外界關注。對此，民進黨團今（8）日質疑，自從本屆立院新的國民黨團上任後，則不斷附和中國的三項要求。

民進黨立院黨團今日召開「跨境鎮壓已入台？保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會。

陳培瑜表示，據媒體指出「鄭習會」國民黨已經取得三張門票，以她觀察，這也是從這屆立院的國民黨團上任的不斷作為，一是不斷削弱國防、二是透過法制規範讓台灣門戶大開、三是公開宣布推進統一。她批評，如果鄭麗文真的打算拿著三張賣台門票前進「鄭習會」，打算把台灣當成政治籌碼的話，所有台灣人都應發聲譴責。

「相關新聞報導出來，希望不是真的，如果真的發生，台灣這個國家就要被賣掉」沈伯洋提到，國民黨昨天有發出聲明，但聲明中絲毫沒有否認這些事情，因此是非常有疑慮的，不論是三個門票、鄭習會。

他接著說，報導中提及擋軍購，不就是要削弱國防；另外是開放人流、金流，包括中配六改四、國籍法、離島建設條例（一國兩制的經濟示範區），這些都是中國所要求的，更是近幾週發生的事情；最後是削弱台灣國安法制，國民黨團總召傅崐萁去年帶著藍委赴中後，台企聯發出新聞就是要修反滲透法，若成功成為修法目標或放寬，接下來對中國滲透抵禦能力可說是零。

沈伯洋指出，就算沒有鄭習會，但這些事情每天都在發生。國民黨若沒有要做，應該嚴正聲明反駁，甚至在明天立院的程序委員會不應在黨國防特別預算，也不要再找理由，有所有質疑都到委員會去討論，而不是在程序委員會擋下。

沈伯洋強調，自己所提的國安法案已經在程委會被擋722次。那麼多次被擋的狀況下，如果國民黨認為國安法制值得被討論，都應到委員會討論，但現在卻是國民黨想通過的法律都用逕付二讀的方式，包括連紅媒相關修法，現在的都逕付二讀，請國人務必要注意。

