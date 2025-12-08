「鄭習會」傳農曆年前後登場？ 牛煦庭駁斥：完全沒有的事情

國民黨發言人牛煦庭駁斥外界關於「鄭習會」的傳聞，強調相關消息全屬子虛烏有。（圖／CTWant攝影組）

《自由時報》報導稱，國民黨已與北京方面達成共識，計畫在農曆年前後促成「鄭麗習會」。對此，國民黨發言人牛煦庭今（8）日受訪嚴正否認，表示相關說法「完全沒有的事情，卻還可以繪聲繪影」。

媒體指出，國民黨主席鄭麗文上任前後，其副主席蕭旭岑、張榮恭先後赴陸與國台辦主任宋濤會面；並稱國台辦向國民黨提出三項要求，作為促成「鄭習會」的前提，包括：要求國民黨阻擋賴政府的軍事預算、反對所有限制陸配及阻礙大陸人民經商往來的「國安法制」立法，以及再次重申以「中國統一」為發展軸線等。

對此，牛煦庭表示，大罷免後，在野黨的訴求始終一致，即請執政黨正視朝小野大的現實，接納在野黨主張，讓國家得以前進。他指出，無論是要求行政院公開財劃法中的水平分配數字、或是在總預算編列中尊重軍人待遇條例與警察人事條例，執政黨全部拒絕。

媒體報導稱，國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭先後赴陸與國台辦主任宋濤會面，有意促成「鄭習會。」（圖／周志龍攝）

他批評，在此情況下，執政黨又再度以「抗中保台」操作議題，並重提陸配六改四、剝奪陸配參政權，甚至把國防預算與所謂「鄭習會」牽扯在一起，這些都是「廉價的謠言」。

牛煦庭強調，再多的謠言，都改變不了執政無方的事實。他指出，六改四多年來已非國民黨的優先法案；陸配參政制度橫跨多個政府，修法保障也只是具文，根本談不上什麼開放。至於外界熱議的「鄭習會」，他再次重申：「完全沒有的事情、沒有來源的消息，還可以繪聲繪影。」

