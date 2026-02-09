「鄭習會」傳3月登場？ 蔣萬安：兩岸交流秉持對等、尊嚴、善意、互惠

媒體報導國民黨主席鄭麗文與大陸國家主席習近平會面的「鄭習會」傳出將於3月中舉行，但國民黨副主席蕭旭岑則表示目前還沒有任何訊息。蔣萬安9日出席「與里長有約」南港區座談會前被問及相關議題，蔣萬安表示，兩岸交流就一定要秉持對等、尊嚴、善意跟互惠。（徐佑昇攝）

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文與大陸國家主席習近平會面的「鄭習會」傳出將於3月中舉行，但國民黨副主席蕭旭岑則表示目前還沒有任何訊息，更痛斥媒體報導造假。蔣萬安9日出席「與里長有約」南港區座談會前被問及相關議題，蔣萬安表示，兩岸交流就一定要秉持對等、尊嚴、善意跟互惠。

媒體報導「鄭習會」將於3月中舉行，蔣萬安今日出席「與里長有約」南港區座談會前媒體問及相關議題，以及是否會擔心影響選情？

蔣萬安表示，兩岸的交流就一定要秉持對等、尊嚴、善意跟互惠，隨即步入會場。

