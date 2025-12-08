「鄭習會」前提是藍賣台3張門票？綠黨團憂：若為真台灣就要被賣掉

民進黨立院黨團今舉行記者會，怒控「鄭習會」把台灣當成政治籌碼，所有台灣人應發聲譴責。（圖／民進黨立院黨團提供）

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文可能會在年底與中國國家主席習近平舉行「鄭習會」，中方則開出擋下賴政府國防預算等「3張門票」，雖然國民黨昨天發聲明駁斥，但卻未直接否認鄭習會。對此，民進黨立院黨團今天（8日）舉行記者會，黨團副幹事長沈伯洋直言，希望不是真的，如果真的發生，台灣就要被賣掉，但國民黨昨天聲明絲毫沒有否認這些事情。

民進黨立院黨團今早舉行「跨境鎮壓已入台？保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會，黨團書記長陳培瑜指出，媒體報導「鄭習會」國民黨已經取得3張門票，這屆立院國民黨團上任後，先是不斷削弱國防，再透過法制規範讓台灣門戶大開，現在還要公開宣布推進統一。如果鄭麗文真的打算拿著3張賣台門票前進「鄭習會」，把台灣當成政治籌碼，所有台灣人應發聲譴責。

廣告 廣告

黨團副幹事長沈伯洋表示，相關新聞報導出來，希望不是真的，如果真的發生，台灣就要被賣掉，國民黨昨天有發出聲明，但聲明中絲毫沒有否認這些事情，因此是非常有疑慮的，「不論是3張門票還是鄭習會」。

沈伯洋續指，國民黨擋軍購想要削弱國防，再來開放人流、金流，包括中配6改4、國籍法、離島建設條例等，這些都是中國近幾週所要求的，最後則是削弱台灣國安法制，國民黨團總召傅崐萁去年帶著藍委赴中後，台企聯發出新聞就是要修《反滲透法》，若成功成為修法目標或放寬，接下來對中國滲透抵禦能力可說是零。

沈伯洋擔心，就算沒有鄭習會，這些事情每天都在發生，國民黨若沒有要做，應該嚴正聲明駁斥，明天立院程序委員會也不應再擋國防特別預算，不要再找理由，把所有質疑到委員會討論，而非在程序委員會擋下。

沈伯洋重提，自己提出的國安法案已經在程序委員會被擋722次，如果國民黨認為國安法制值得被討論，應該到委員會去討論，現在國民黨想通過的法律都用逕付二讀的方式，如紅媒相關修法也已經逕付二讀，國人務必要注意。



回到原文

更多鏡報報導

媒體稱北京為鄭習會開3張門票 牛煦庭：連時序都搞錯證明通篇捏造

傳「鄭習會」前藍要拿下3張賣台門票 民進黨轟：甘願洗掉反共DNA

傳北京為鄭習會提3要求！國民黨揪盲點駁斥了：副主席訪中比提出軍購預算早