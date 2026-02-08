「鄭習會」將在3月中舉辦？國民黨否認：均屬臆測

國共兩黨智庫論壇日前在北京順利落幕，但今（8）日有媒體報導，「鄭習會」預定將在3月中舉行，幾乎已排上時程。對此，國民黨否認此事，發言人、新北市議員江怡臻回應，相關報導均屬臆測。

國民黨發言人、新北市議員江怡臻。（資料照／中天新聞）

根據《自由時報》報導，北京設定「鄭習會」如期舉辦的前提，包括阻擋1.25兆對美軍購，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧還首度明確表示，「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，期勉國民黨以此為目標確實努力，並提出更具體行動。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

對於相關報導內容，國民黨全盤否認。江怡臻表示，蕭旭岑副主席已多次重申，這次國共智庫論壇重起了兩黨中斷10年的平台，除了為兩岸重新搭建橋樑，更希望協助台灣各產業及各領域能和大陸交流合作，為百姓嘉惠並累積互信，循序漸進後，未來更高層的合作將水到渠成。

蕭旭岑副主席會見大陸全國政協主席王滬寧。（圖／國民黨官網）

江怡臻指出，至於王滬寧的會見內容全都是胡扯瞎掰，蕭旭岑說「都是假新聞，認知作戰」，當天與會的台灣專家學者都可為證。

