「鄭習會」將登場？傳大陸還開三條件 蕭旭岑駁綠惡意編故事

國民黨主席鄭麗文先前曾表態，有意與中國大陸國家主席習近平會面，近日有媒體報導，雙方已達成共識，「鄭習會」將在農曆年前後登場。對此，國民黨副主席蕭旭岑今天駁斥，這是民進黨政府惡意放話編造故事。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

根據《自由時報》報導，在蕭旭岑與張榮恭接連低調前往大陸交涉，目前雙方已達成共識，「鄭習會」預計將在農曆年前後登場。據傳大陸方面還提出三點要求，第一，「堅決反對」賴清德「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」，民進黨政府將提出的軍事採購預算不該通過；第二，阻止歧視陸配、及阻止大陸人民往來經商投資的「國安法制」立法進程；第三，樂見國民黨堅定重申以統一作為目標的發展軸線，但國民黨也應提出排除對此目標不友善、有害的體制改革。

蕭旭岑。（圖／中天新聞）

不過，根據《TVBS新聞網》報導，針對此事，蕭旭岑駁斥民進黨政府惡意編故事，企圖阻撓、破壞國民黨維繫兩岸和平的成果。

