「鄭習會」將登場？國民黨斥「造謠」：掩飾賴政府犧牲經濟

國民黨主席鄭麗文先前曾表態，有意與中國大陸國家主席習近平會面，近日有媒體報導，雙方已達成共識，「鄭習會」將在農曆年前後登場。對此，國民黨痛批，該報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治，企圖掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

根據《自由時報》報導，在蕭旭岑與張榮恭接連低調前往大陸交涉，目前雙方已達成共識，「鄭習會」預計將在農曆年前後登場。據傳大陸方面還提出三點要求，第一，「堅決反對」賴清德「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」，民進黨政府將提出的軍事採購預算不該通過；第二，阻止歧視陸配、及阻止大陸人民往來經商投資的「國安法制」立法進程；第三，樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但在此之前，國民黨應該提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

中國大陸國家主席習近平。（圖／美聯社）

對此，國民黨嚴正聲明，「拒絕造謠煽動， 捍衛兩岸和平」。對於《自由時報》今日以所謂「可靠消息」散播的不實報導，國民黨予以嚴正駁斥：

一、該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。

二、兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

三、本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。

四、本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

