「鄭習會」是大利多、大加分 鄭麗文：原則是上半年完成

鄭麗文指她主導議題、鄭習會是大利多。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，指兩岸論壇、鄭習會如果真的成行是大利多、大加分，原則今年上半年舉行，她也會訪問美國。鄭也認為，各國媒體邀訪不斷，可見她主導議題，引來民進黨批判跟抹黑，但她不懼爭議。

「兩岸論壇是大利多、大加分。」對於暫停9年後重啟的國共論壇，鄭麗文分析，目前台灣已有兩大趨勢與前幾年不同。首先，台灣有許多不同領域的產業需要兩岸和平與交流；其二，國際社會亦同，所有人皆殷殷期盼兩岸不要兵凶戰危。她透露，目前已有許多國際媒體及智庫已與她約訪，而扭轉乾坤將兩岸兵凶轉為和平，才是台灣對國民黨代代最大的選票及支持。

廣告 廣告

鄭麗文進一步表示，兩岸交流希望是前瞻性議題，包括氣候變遷、能源問題、AI未來性發展，以及更多對話與交流合作；此外，尚有台灣急於要解套的問題，例如觀光旅遊、農產漁產品的綠色通道，許多沒有出路的產業都已來拜託國民黨，因此論壇一定要推動。

鄭麗文也提到，與中國共產黨中央委員會總書記習近平會面，原則上將在2026半年完成，下半年則將投注所有精力在選舉上。她強調，相關進度只要有具體結論，一定會在第一時間舉行記者會公開報告，不會秘密進行，也不可能黑箱秘密進行。

「賴清德賣芒果乾賣出反效果。」話鋒一轉，鄭麗文提到，台灣的投資條件其實非常好，只要不缺電、不要有戰爭疑慮，還怕國外企業不來投資嗎？她進一步指出，台灣目前的產業及經濟困境，從來都不是台灣自己的問題，「台灣只要不打戰、有核電，國際資金一定湧泉注入」。

此外，針對台美關稅談判協議敲定，台灣關稅降至15%，但交換條件是，台灣科技產業將承諾至少對美國進行2500億美元的直接投資，涵蓋先進半導體、能源與人工智慧等領域，以促進美國半導體、能源和人工智慧的生產，台灣政府提供同額信用擔保。

對此，鄭麗文重砲抨擊賴政府，此舉無異是掏空台灣資金及成就到通通不剩，護國神山在3年之內要整座山搬到美國，她質疑「這就是民進黨的重大成績嗎？」

「不要用一種討好的角度去思考與美國的關係。」鄭麗文表示，如果只是想討好美國，那永遠都討好不也不夠，台灣具有獨特的戰略價值，她將會一步步證明給所有國民看，「台灣有100%的主導權」。

更多太報報導

投資美國5000億美元換15%關稅？鄭麗文：怎麼吞得下去

稱馬德案寒蟬效應 鄭麗文：賴清德卯起來賣芒果干，用司法抓人

短評／盧秀燕鄉愿 黨主席選舉翻版