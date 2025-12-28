「鄭習會」有譜？ 李乾龍：對化解兵凶戰危有正面意義

國民黨主席鄭麗文日前受訪時提到希望國共兩黨領導人「鄭習會」。對此，黨副主席兼秘書長李乾龍今（28日）在金門受訪時表示，在當前兩岸情勢較為緊繃的背景下，能夠以理性、務實的方式展開交流，對於降低衝突風險、化解兵兇戰危，具有正面意義。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍。（中天新聞）

李乾龍今早赴金門，在黨籍立委兼金門縣黨部主委陳玉珍陪同下，出席「131周年黨慶大會」時受訪回應時事。

對於「鄭習會」，李乾龍表示，鄭麗文在先前於廣播電台訪談中已提及，預計在明年上半年計劃到北京訪問，並安排「鄭習會」，這部分既然她已經公開宣示，相信她應該有很妥善的計畫了，接下來也會有一系列兩岸間共同協調的準備。

李乾龍指出，未來若有赴北京訪問的機會，核心目標將聚焦於促進兩岸和平共處、和平共榮，並以對話取代對立。

李乾龍認為，在當前兩岸情勢較為緊繃的背景下，能夠以理性、務實的方式展開交流，對於降低衝突風險、化解兵兇戰危，具有正面意義。

有關2026金門縣長選舉，目前角逐者有陳玉珍之外，還有金門縣長陳福海力推的副縣長李文良，以及前縣長楊鎮浯等人；媒體問到國民黨會推派誰選？李乾龍說，按照制度來，會選一個地方上大家都認同、由制度產生的最強縣長人選出來。

